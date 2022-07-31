Müslümanları uyardı, üzerine alınanların hedefi oldu! Burhan İşliyen Hoca'ya hadsiz linç kampanyası

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyanet TV'de canlı yayınlanan Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki sohbetinde, Müslümanlara stokçuluğun İslam'da yerinin olmadığını anlattı.

İnanan insanların rızık endişesi taşımaması gerektiğine vurgu yapan İşliyen, "Rızkı veren Allah’tır. Rızkımız konusunda çok endişeye kapılmamak, çalışmak ama korkmamak lazım." dedi.

'Nasip olmazsa bir lokma yiyemez'

Bazı marketlerdeki yağ kuyruğu görüntülerinden örnek veren İşleyen, "Zor günlerde, marketlerde oluşan bu görüntüler bize hiç yakışmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stokçuluğun İslam'da yerinin olmadığını belirten İşliyen, "Bazen Allah çok nasip eder ama yeme izni vermez. Bir lokma yiyemez. Rızkın gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

İslami hususları siyasallaştırıp Diyanet'i hedef aldılar!

İşliyen'in Müslümanlara yönelik uyarılarını üzerine alıp, İslami kuralları siyasallaştıran bazı medya kuruluşları yine Diyanet'i hedef aldı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) mübarek ağzından çıkan sözlerini manşetine çekip, büyük bir hadsizliğe imza atan Cumhuriyet'in yine başı çektiği linç kampanyasında şu manşetler atıldı: