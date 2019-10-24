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Müslümanları katleden eski Sırp asker gözaltına alındı

Bosna'da Müslüman Boşnaklara yönelik katliam gerçekleştiren Sırp ordusuna mensup eski asker Milan Trisic, ABD tarafından sınır dışı edildikten sonra Bosna Hersek'te gözaltına alındı.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:23
Müslümanları katleden eski Sırp asker gözaltına alındı

ABD tarafından sınır dışı edilen eski Sırp asker Milan Trisic, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nda (VRS) görev yapan ve Bratunac şehrinde Müslüman Boşnaklara yönelik insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan 56 yaşındaki Trisic, sınır polisi tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

İnsanlığa karşı suçtan yargılanacak

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Trisic'in "insanlığa karşı suç" kategorisine giren cinayet, işkence, toplu sürgün ve zorla alıkoyma suçlarından yargılanacağı ifade edildi.

Bu arada, ABD makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu sınır dışı edilerek Bosna Hersek'e gönderilen Trisic, savaştan sonra yerleştiği ABD'de de yeşil kart alabilmek için yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapse mahkum edilmişti.

Katliam yapan tugaya ait olduğunu gizlemiş

Trisic, aralarında Srebrenitsa'daki soykırımın da olduğu birçok savaş suçuna karışmış Bratunac Tugayı'nın mensubu olduğunu ABD makamlarından gizlemiş, bu olay ortaya çıkınca da geçen yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savaştan sonra ABD'ye yerleşmiş ve Bosna Hersek'teki savaş suçlarına karıştıkları gerekçesiyle iadeleri istenen yaklaşık 300 Bosna Hersek vatandaşı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:23
  1. Milan Trisic
  2. Bosna Hersek
  3. Uluslararası Saraybosna Havalimanı
  4. Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS)
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  7. Bosna Hersek Savcılığı
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  9. ABD
  10. yeşil kart
  11. Srebrenitsa
  12. Srebrenitsa'daki soykırım
  13. Bratunac Tugayı

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  • HizipSavarHizipSavar20 sa önce
    yşasın cehenneme bir odun daha geliyor yağlı cinsinden.

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