  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Burhan ikiyüzlülüğü yüzlerine vurdu Böyle İstiklal Marşı ve bayrağı savunamazsınız

Dedesine eziyet eden partinin sözcüsü… CHP’liler Gül Eda Hür’ün saatine ne diyecek?

Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan şok “AK Parti” iddiası! Şaşırtan iddiasının kaynağını böyle açıkladı

Bir ilde daha kıyım yaşandı! CHP gözünü işçinin emeğine dikti

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyordu! Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Tehlike lise seviyesine kadar indi! Hayat söndüren slogan ‘1 yatır 20 kazan’

Bu kez zam değil, indirim şaşırttı! O ürünün fiyatı tüm marketlerde tepetaklak oldu! Duyan, akın akın ondan almaya koşuyor

CHP’nin kalesi Eskişehir’de ahlâksızlık zirve yaptı

İBB kaderine terk etti! 800 yıllık Yoros Kalesi can çekişiyor

Onbinlerce İsrailli alınlarına S.O.S. yazarak Netanyahu’ya böyle isyan etti
Gündem Müslümanları gören İngiliz adeta kudurdu! İğrenç sözlerle başörtülü kadınlara saldırdı
Gündem

Müslümanları gören İngiliz adeta kudurdu! İğrenç sözlerle başörtülü kadınlara saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 16:05:00 -

İngiltere, Romford'da, yolda yürüyen başörtülü kadınlar, kendilerine yaklaşan aşağılık saldırganın çirkin sözlerine maruz kaldı.

İngiltere'de başörtülü kadınlar, bir İngiliz vatandaşının sözlü saldırısına uğradı. Romford'da kayıtlara geçen görüntülerde, yolda yürüyen başörtülüler, kendilerine yaklaşan saldırganın çirkin sözlerine maruz kaldı. Ağza alınmayacak ifadelerle sözlü tacizde bulunan İngiliz, başörtülülerden ülkeyi terk etmelerini istedi.

"Taciz mi? Sizi sevmiyoruz. Ülkeden defolun" şeklinde ifadeler kullanan saldırgan, çevredekilerin uyarılarına rağmen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Biz Hristiyan bir ülkeyiz, Müslüman ülke değiliz. Sizi sevmiyoruz. İngiltere'den defolun. Siz ülkemizin kanserisiniz.

İngiliz basını, söz konusu kişiyi ve saldırıyı "ırkçı eşkıya", "mide bulandırıcı an" ifadeleriyle aktardı.

Destek yağdı

İzleyenlerin tepkisini çeken görüntülerle ilgili şikayetlerin dile getirildiği yorumlar yapıldı. İngiliz polisinden, "hasta ırkçı" olarak tanımlanan kişiyi bulması istenirken şöyle denildi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu korkak, bir grup kadını tehdit ediyor. Aşağılık, korkunç, ırkçı ve İslamofobik hakaretlere maruz bırakıyor. Onların yanındayız. Kesinlikle korkunç. O kadınların buna maruz kalmasına çok üzüldüm. Halktan kimse ise yardımlarına koşmadı."

Yaşananların "iğrenç" ve "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Saldırganın tespit edilerek hapse atılması gerektiğini söyleyenler de oldu.

Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... "Bunları temizlemek lazım..." "Türban laikliğe aykırı"
Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... “Bunları temizlemek lazım...” “Türban laikliğe aykırı”

Gündem

Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... “Bunları temizlemek lazım...” “Türban laikliğe aykırı”

Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap
Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap

Gündem

Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap

CHP'nin Halk TV'si eski Türkiye'nin demode konularını tartışıyor! Fikret Bila'dan başörtüsü hazımsızlığı
CHP'nin Halk TV'si eski Türkiye'nin demode konularını tartışıyor! Fikret Bila'dan başörtüsü hazımsızlığı

Medya

CHP'nin Halk TV'si eski Türkiye'nin demode konularını tartışıyor! Fikret Bila'dan başörtüsü hazımsızlığı

Tarihte bugün 14 Mart 1998... Başörtüsü yasağı için bilim askıya alındı
Tarihte bugün 14 Mart 1998... Başörtüsü yasağı için bilim askıya alındı

Gündem

Tarihte bugün 14 Mart 1998... Başörtüsü yasağı için bilim askıya alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan İnan

Gavurun İngilizi, almanı, Fransızi, türkü, kürdü olmaz. Hepsi aynı. Hedefleri tek. Müslüman ve örtüsü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23