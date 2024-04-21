Müslümanları gören İngiliz adeta kudurdu! İğrenç sözlerle başörtülü kadınlara saldırdı

İngiltere'de başörtülü kadınlar, bir İngiliz vatandaşının sözlü saldırısına uğradı. Romford'da kayıtlara geçen görüntülerde, yolda yürüyen başörtülüler, kendilerine yaklaşan saldırganın çirkin sözlerine maruz kaldı. Ağza alınmayacak ifadelerle sözlü tacizde bulunan İngiliz, başörtülülerden ülkeyi terk etmelerini istedi.

"Taciz mi? Sizi sevmiyoruz. Ülkeden defolun" şeklinde ifadeler kullanan saldırgan, çevredekilerin uyarılarına rağmen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Biz Hristiyan bir ülkeyiz, Müslüman ülke değiliz. Sizi sevmiyoruz. İngiltere'den defolun. Siz ülkemizin kanserisiniz.

İngiliz basını, söz konusu kişiyi ve saldırıyı "ırkçı eşkıya", "mide bulandırıcı an" ifadeleriyle aktardı.

Destek yağdı

İzleyenlerin tepkisini çeken görüntülerle ilgili şikayetlerin dile getirildiği yorumlar yapıldı. İngiliz polisinden, "hasta ırkçı" olarak tanımlanan kişiyi bulması istenirken şöyle denildi:

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"Bu korkak, bir grup kadını tehdit ediyor. Aşağılık, korkunç, ırkçı ve İslamofobik hakaretlere maruz bırakıyor. Onların yanındayız. Kesinlikle korkunç. O kadınların buna maruz kalmasına çok üzüldüm. Halktan kimse ise yardımlarına koşmadı."

Yaşananların "iğrenç" ve "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Saldırganın tespit edilerek hapse atılması gerektiğini söyleyenler de oldu.