Müslümanları ayağa kaldırmıştı! O alçaktan geri vites

İsrailli bir gazetecinin İslam dünyası için kutsal olan ve Kabe'ye de ev sahipliği yapan Mekke'ye gizlice girmesi büyük tartışma çıkardı.

İsrail televizyonu Channel 13 muhabiri Gil Tamary, Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu Mekke'de çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca krize yol açtı. Tamary, kontrol noktalarında Müslüman olmayanların girişinin engellendiği Mekke caddelerinde arabayla dolaşırken çektiği bir videoyu paylaştı.

İsrailli gazeteci Müslümanların Hac ziyaretinde gittiği Arafat Dağı'na da çıktı. Yahudi gazetecinin Mekke'de hiçbir engellemeyle karşılaşmadan yaptığı gezi, İsrail'e döndükten sonra yayınladığı haber ve görüntülerle ortaya çıktı.

Tamary'nin videosu Suudi Arabistan'da büyük tepkiye yol açtı, birçok kişi Yahudi bir gazetecinin kente girmesini “ülkenin geleneklerine saygısızlık” diye niteledi. İsrailli gazeteci ise kente giriş yapmasına yardım eden kişinin kendisinin İsrailli olduğunu bilmediğini ve Mekke'ye gitmenin uzun zamandır hayali olduğunu belirtti. Tamary, bugün paylaştığı tweet'te Müslümanları kırmak istemediğini söyleyerek özür diledi.

Suudi Arabistan ve İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor ancak ikili ilişkiler son yıllarda gelişiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette de Suudi Arabistan hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtığını açıklamıştı.

Öte yandan Suudi yetkililer, Filistin sorunu çözülmeden İsrail'le normalleşmenin mümkün olmadığını belirtiyor.