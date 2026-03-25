'Müslümanlara yönelik üç tehlike!'

Kerim Kulu Baran Haber'de yazdı:

Günümüz İslâm dünyası, teolojik derinliği ve sosyolojik tezahürleri itibarıyla incelendiğinde, ana omurgayı —yani Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat geleneğini— hedef alan üç temel akımın kıskacı altında. Tekfirci Selefîlik, Politik Şiîlik ve İslâm Reformizmi olarak tasnif edilen bu yapılar, yalnızca dini yorumlama biçimlerinde bir farklılaşmayı değil, ürettikleri politik ve sosyal sonuçlarla İslâm coğrafyasındaki mevcut krizin de temelini temsil etmektedir. Bu parçalanmışlık hali, tesadüfi bir savrulma olmayıp tarihsel bir kırılmanın kaçınılmaz sonucudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Hilafet müessesesinin ilgasından sonra doğan "merkezî otorite" boşluğu, dinî bilginin üretimi ve denetimini sağlayan geleneksel medrese, icazet ve hiyerarşi sistemlerini zayıflatmıştır. Dolayısıyla bugün yaşanan kaos, özünde bir bilgi eksikliği değil, bir "usûl" yani metodoloji krizidir.

Geleneksel aktarım kanallarının tıkanmasıyla sahneye çıkan bu üç akım, dinin kaynağına ve uygulanışına dair yıkıcı iddialar taşımaktadır. Bir uçta, kökleri İbn Teymiyye’ye dayandırılsa da modern formunu 20. yüzyılda kazanan Tekfirci Selefîlik, İslâm’ın tarihsel birikimini, mezhepleri ve tasavvufu "bidat" sayarak reddeder. Nassın sadece lafzî manasına odaklanan bu hâricî mantık, kendisi gibi düşünmeyeni tekfir etme mekanizmasıyla toplumsal dokuyu zedelemektedir. Diğer uçta, fıkhi bir mezhep olmaktan ziyade 1979 sonrası "Velayet-i Fakih" teorisiyle kurumsallaşan Politik Şiîlik yer alır. Bu yapı, dinî otoriteyi siyasî bir lidere bağlayarak mezhebi kimliği ulus-devlet çıkarlarıyla birleştirmiş, dinî sembolleri ve mağduriyet anlatılarını jeopolitik bir nüfuz aracı haline getirmiştir. Bu iki kutbun karşısında ise Batı karşısındaki geri kalmışlık psikolojisine bir reaksiyon olarak doğan İslâm Reformizmi bulunur. Dinî hükümleri modern çağın seküler normlarına uydurma gayreti güden bu akım, "tarihselcilik" yöntemiyle vahyin evrenselliğini bugünün şartlarına feda etmektedir.

Söz konusu üç tehlikenin kesişim kümesi ve temel problemi, İslâm ilahiyatındaki "Sabiteler" (değişmez esaslar) ile "Mütehavvilat" (içtihadi/değişken alan) arasındaki hassas dengenin yitirilmesidir. Selefîlik zamanı dondurarak sosyolojik değişkenleri sabitlemeye çalışırken; Reformizm, modernitenin baskısıyla imanî sabiteleri değiştirmeye yeltenmekte; Şiîlik ise evrensel sabiteleri politik bir hiyerarşinin tekeline hapsetmektedir. Bu yazıda, bahsi geçen akımların bilgiye yaklaşımlarını, yarattıkları sosyolojik tahribatı ve bu kriz karşısında geleneksel Ehl-i Sünnet metodolojisinin durduğu yeri incelemeyi amaçlanmaktadır.

I. TEMEL MESELE: DİNİN SABİTLİĞİ, DİYANETİN HAREKETLİLİĞİ

İslâm düşünce geleneğinde krizlerin çözümlemesi yapılırken başvurulan en temel metodolojik ayrım, hiç şüphesiz "Din" ile "Diyanet" —yahut fıkhî terminolojiyle "Sabite" ile "Mütehavvilat"— arasındaki ayrımdır. Bugün İslâm dünyasını fikren ve fiilen parçalayan Selefîlik, Reformizm ve Politik Şiîlik gibi sapmaların kökenine inildiğinde, sorunun basit bir yorum farkı olmadığı; bilakis bu iki alanın birbirine karıştırılması, hudutlarının ihlal edilmesi veya birinin diğeri lehine yok edilmesi sonucu ortaya çıkan ontolojik bir karmaşa olduğu görülür.

Meseleyi kavramsal bir zemine oturtmak gerekirse; "Din" (Sabite), Allah tarafından vahyedilen, Peygamber (s.a.v.) tarafından tebliğ edilen, zaman ve mekân kayıtlarından münezzeh, değişmez asıl ve öz kısımdır. "Zarurat-ı Diniyye" olarak da adlandırılan bu alan; akide esaslarını, ibadetlerin formlarını ve kat’i haram-helal sınırlarını kapsar. Burası "Nass"ın mutlak hakimiyet alanıdır ve insan müdahalesine, eksiltmeye veya artırmaya kapalıdır; çünkü hakikat zamanla aşınmaz veya değişmez. Buna mukabil "Diyanet" (Mütehavvilat) ise, dinin bu sabit emirlerinin, sürekli değişen zaman ve zemin şartlarında hayata nasıl tatbik edileceğine dair gösterilen beşerî ve aklî cehdin bütünüdür. Hukuk (muamelat), yönetim biçimleri, örfî uygulamalar ve sosyal düzenlemeler bu alana girer. Diyanet, vahyin donuklaşmasını engelleyen, ona her çağda hayatiyet kazandıran "İçtihat" kapısıdır ve dinin hareketli, dinamik yüzünü temsil eder.

Mevcut üç tehlikeli akım, "Din"in sabitliği ile "Diyanet"in hareketliliği arasındaki bu hiyerarşiyi ve dengeyi bozarak kendi metodolojik yanılgılarını üretmektedir. Bu sapmaların ilki olan Tekfirci Selefîlik, diyaneti dondurarak tarihsizlik sorununa yol açmaktadır. Tarihsel süreçte üretilen içtihadı, kültürel birikimi ve mezhebî tecrübeyi reddeden bu zihniyet, Hicri 1. yüzyıldaki yaşam formunu 21. yüzyıla birebir kopyalamayı "din" zannetmektedir. Buradaki temel metodolojik hata, dinin uygulanma biçimi (Diyanet) ile dinin kendisinin (Nass) özdeşleştirilmesidir. Peygamber dönemindeki bir sosyal alışkanlık, giyim tarzı veya askerî strateji gibi "örfî" ve "değişken" olması gereken unsurlar, Selefî akıl tarafından değiştirilemez bir itikat esası gibi kabul edilir. Zamanın akışını ve sosyolojinin gerçekliğini reddeden bu tavır, bugünün karmaşık sorunlarına çözüm üretemediği gibi, kendi donmuş kalıplarına uymayan toplumu ve çağı "cahiliye" ilan ederek tekfir mekanizmasını işletir.

Selefîliğin tam karşı kutbunda yer alan İslâm Reformizmi ise, dini sıvılaştırarak tarihselcilik sorununu doğurur. Selefiliğin aksine Reformizm, modernitenin insan hakları, sekülerizm ve liberal hukuk gibi baskın değerlerini "sabit" kabul ederken; dinin nasslarını bu modern değerlere uydurulması gereken "değişkenler" olarak görür. Buradaki vahim hata, sabit kalması gereken vahyi (Din), zamanın ruhuna (Zeitgeist) göre sürekli şekil değiştirmesi gereken amorf bir yapıya (Diyanet) indirgemektir. "Tarihselcilik" adı altında Kur'an hükümlerinin evrenselliğini reddederek, bunların sadece indiği dönemi bağladığını iddia eden bu yaklaşım, dinin omurgasını kırmakta ve İslâm’ı ilahî bir nizam olmaktan çıkarıp seküler bir ahlâk felsefesine dönüştürmektedir.

Üçüncü bir tehlike olarak beliren Politik Şiîlik —özellikle Usulî ekol ve Velayet-i Fakih teorisi bağlamında— diyanet alanını tekelleştirerek bir otorite sorunu yaratmaktadır. Sünnî gelenekte içtihat sivil, çoğulcu ve rekabete açık bir ilmi faaliyetken (dört mezhep ve sayısız müçtehit örneğinde olduğu gibi), bu yapıda dinin pratik alanı "Masum İmam" veya onun vekili olan "Fakih"in siyasî otoritesine bağlanmıştır. Dinin pratik alanı, karizmatik liderin şahsında merkezileştirilmiş; dini yorumlama yetkisi, siyasî sadakat ile eşdeğer hale getirilmiştir. Bu metodolojik sapma sonucunda din, evrensel ve kuşatıcı bir hakikat olmaktan çıkıp, belirli bir coğrafyanın veya devletin ulusal güvenlik doktrinine, yani politik bir araca dönüşmektedir.

Bu üç tehlike (Reformizm, Selefilik, Şiîlik), teorik düzlemde birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış "saf tipler" gibi tasnif edilse de, günümüz pratiğinde kadrolar, argümanlar ve okur kitlesi düzeyinde şaşırtıcı bir geçişkenlik ve hibritleşme arz etmektedir. Sahada karşımıza çıkan profiller, laboratuvar ortamında ayrıştırılmış saf elementler değil; birbirlerinin metodolojik açıklarından beslenen karma yapılardır. Bilhassa "Geleneksel Sünnî Omurga"yı reddetme noktasında, Reformist aklın "mezhep tanımazlığı" ile Selefî zihnin "tarihsel birikimi dışlayan literalizmi" (lafızcılığı) nikah kıymakta; ortaya "Reformist-Selefî kırması" diyebileceğimiz, hem modern hem de bağnaz refleksler gösterebilen eklektik bir tipoloji çıkmaktadır.

Bu hibritleşmenin en paradoksal tezahürü, "hedef seçimi" ve "retorik öncelikler"deki asimetride görülür. Analitik bir problem olarak şu soru orta yerde durmaktadır: "Sünnî geleneğin en ince detaylarını 'hurafe' diye yaftalayıp saldıran Reformist İlahiyatçılar, neden Şiî-İrancı hatta karşı aynı sertlikte bir eleştiri geliştirmemekte, bilakis onlara 'göz kırpan' bir hoşgörü sergilemektedir?" Cevap, "düşmanımın düşmanı" stratejisinde gizlidir. Her iki yapı da Ehl-i Sünnet’in tarihsel ve kurumsal otoritesini, kendi varlıklarına engel "aşılması gereken bir statüko" olarak kodlamıştır. Bu sebeple Reformist söylem, metodolojik olarak Şia'nın "imamete dayalı bâtınîliği" ile uyuşmasa da, Sünnî blokun çözülmesi adına bu hatta "konjonktürel bir müttefik" muamelesi yapmakta beis görmez.

Bu "usûlsüz füru" arayışının ve mezhepler üstü (!) yeni fıkıh inşası çabasının somut örneklerinden biri, "Mezheplerin Takribi" (yaklaştırılması) projesi ve diyalog süreçlerindeki tutumlarıyla Hayrettin Karaman örneğinde izlenebilir. Karaman’ın yaklaşımında görülen; fıkhı, tarihsel bağlamından koparıp "modern ihtiyaçlar" ve "siyasî maslahat" ekseninde yeniden yorumlama (telfik) gayreti, esasen "sabit din" algısını zedeleyen ve Şiî teolojisiyle gri alanlar oluşturan o "geçişken zemini" meşrulaştırmaktadır. Bu tarz yaklaşımlar, kitlelerin zihninde Ehl-i Sünnet hassasiyetini flulaştırarak, Şiî yayılmacılığına karşı kültürel direnci kıran bir "yumuşatıcı" işlevi görmektedir.

Neticede sahadaki kavga asimetriktir: Selefîler, görünürde Reformistleri tekfir etse de, namlularını en çok Sünnî tasavvufuna çevirmekte; Reformistler ise Selefiliğin kabalığını eleştirir görünürken, "kaynaklara dönüş" adı altında onlarla aynı metodolojik yıkımı paylaşmaktadır. Birbirlerine vuruşları çoğu zaman "dostlar alışverişte görsün" kabilinden retorik bir gürültü iken; hepsinin ortak ve susturuculu silahlarla vurduğu tek hedef, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in bin yıllık irfan ve ilim kalesidir.

II. ÜÇ TEHLİKENİN ANALİZİ VE "SAPIK KOLLAR"

İslâm düşünce geleneğinde, ifrat (aşırılık) ve tefrit (gevşeklik) uçurumları arasında kurulan ve "Sırat-ı Müstakim" olarak tarif edilen Ehl-i Sünnet omurgası, bugün tarihsel derinlikten yoksun üç büyük sapmanın sistematik saldırısı altındadır. Bu akımlar, yalnızca basit birer yorum farkı değil, dini anlama ve anlamlandırma usûlündeki (epistemolojideki) köklü bir krizin tezahürleridir. "İslâm’a Muhatap Anlayış" çerçevesinde işaret edilen "Mutlak Fikir" ile "Mihraksız Tümevarım" arasındaki çatışma, bu üç akımın analizinde kilit bir rol oynar. Her biri, hakikatin bütününü kaybedip, kendi kısıtlı algılarını "din" diye dayatan birer metodolojik körlük halidir.

Bu sapmaların ilki ve belki de en gürültülüsü olan Tekfirci Selefîlik, İslâm epistemolojisinde "Zâhirîlik" olarak bilinen sığ yaklaşımın en radikal ve en donuk formudur. "Ham Yobaz, Kaba Softa" tiplemesiyle çerçevelenen bu zihniyet, dini anlama çabasını metnin sadece lafzî/görünen yüzüne indirger. Metnin arka planındaki "illetleri" (hukukî gerekçeleri), tarihsel bağlamı ve hepsinden önemlisi "hikmeti" reddeden bu yaklaşım, dini adeta ruhsuz bir matematik denklemine çevirir. Selefî zihin yapısındaki temel metodolojik sorun, Kur'an ve Sünnet nasslarını; dilbilimsel inceliklerden, edebî sanatlardan ve bin yıllık fıkıh usulü birikiminden kopararak okumasıdır. Onlara göre "Kıyas" (aklî meleke ile benzerlik kurma) ve "İcmâ" (ümmetin ortak aklı), dinin safiyetini bozan birer bidattir. Oysa İbda diyalektiğinin belirttiği üzere, "akıl, İslâm’ın zıddı değil, bilakis onun muhatabıdır." Aklı iptal eden Selefîlik, dini savunmak adına dine karşı en büyük cinayeti işleyerek onu "donmuş" ve "tarihsiz" bir yapıya hapseder. Bu donukluk, teolojik düzlemde Allah’ı cisme benzetmeye varan bir "Tecsim ve Teşbih" sapmasına (antropomorfizm) yol açarken, sosyolojik düzlemde ise kendi dar kalıplarına sığmayan herkesi "kâfir" ilan eden acımasız bir "Tekfir" mekanizmasına dönüşür. Bu, İslâm toplumunu içeriden kemiren ve sürekli parçalayan "Hâricî" mantığının modern ve silahlı tezahürüdür.

Selefîliğin tam zıddı bir kutupta ise, dini metnin kutsallığından soyutlayarak onu modern seküler değerlerin bir payandası haline getirmeye çalışan İslâm Reformizmi yer alır. Mirzabeyoğlu’nun "Rüşvet" kavramıyla açıkladığı bu tavır, Batı medeniyetinin teknolojik ve maddi üstünlüğü karşısında duyulan derin bir "aşağılık kompleksi"nin ürünüdür. Reformistler, Batı'nın "gelişmişlik" şablonlarına uymayan dinî hükümleri "tarihsel" ilan ederek çöpe atmaya çalışırlar. "Tarihselcilik" adı verilen bu metodolojik sapmaya göre; Kur'an'ın hukukî, iktisadî ve içtimâî hükümleri (miras, ceza hukuku, aile yapısı) evrensel değil, sadece indiği yedinci yüzyıl Arap toplumunun şartlarıyla sınırlı, konjonktürel çözümlerdir. Bu yaklaşım, "Zamanı Allah’a uydurmak yerine, Allah’ın hükümlerini zamana uydurma" küstahlığıdır. Vahyi, ilâhî ve bağlayıcı bir emirler bütünü olmaktan çıkarıp, sadece ahlâkî öğütler içeren felsefî bir metne indirgerler. Peygamber’in (s.a.v.) Sünnetini ve hadisleri "uydurulmuş kültür" veya "Arap örfü" diyerek reddeden (Mealcelik) bu akım, sosyolojik olarak dinin toplumsal hayattaki norm koyucu gücünü (Şeriatı) ortadan kaldırmayı hedefler. Sonuç, İslâm’ın vicdanlara hapsedilmiş bireysel bir inanca dönüştürülmesi, yani fiilen Protestanlaştırılmasıdır. Selefîlik dini dondururken, Reformizm dini sıvılaştırıp modernitenin kabına göre şekil almasını ister.

Üçüncü tehlike olan İran Şiîliği ise, meselenin teolojik boyutundan ziyade "teo-politik" bir sapma olarak karşımıza çıkar. Burada kastedilen tarihsel Câferîlik mezhebi değil, özellikle 1979 Devrimi sonrası kurumsallaşan ve dinî hiyerarşiyi devletin resmî ideolojisi haline getiren politik yapılanmadır. Geleneksel Şiilikte, "Masum İmam" (Mehdi) gelene kadar siyasî iktidardan uzak durmayı öngören "İntizar" (Bekleyiş) anlayışı hâkimken; Humeyni’nin doktrine ettiği "Velayet-i Fakih" teorisiyle bu durum kökten değiştirilmiştir. Bu teori, dinî otoriteyi (Fakih), Mehdi adına devleti yönetme, savaş ilan etme ve hatta "maslahat" gereği dinî kuralları askıya alma gibi mutlak yetkilerle donatmıştır. Bu, Katolik Kilisesi'ndeki "Papa"lık kurumunun İslâm dünyasına monte edilmiş otoriter bir versiyonudur. "Masumiyet" inancı, pratikte siyasî lidere (Rehber'e) mutlak itaat kültürüne dönüşmüş; dinî ritüeller, matem törenleri ve Kerbela sembolizmi, kitleleri mobilize eden ve mezhebî kimliği ulus-devlet çıkarlarıyla birleştiren politik araçlara evrilmiştir. İslâm dünyasının birliği (Vahdet) söylemini en çok kullanan yapı olmalarına rağmen, "Takiye" prensibi ve izledikleri yayılmacı politikalarla (Şiî Hilali), İslâm coğrafyasında mezhep temelli ayrışmayı en çok derinleştiren yapı da onlardır.

Nazarî düzlemde birbirlerine temel inanç kabullerinde zıtlıklarla görünen bu üç ayrı hat —Reformist/Mezhepsiz akıl, Tekfirci-Selefî literalizm ve Şiî-İrancı politik hat— Türkiye sahasındaki pratik tezahürleri bakımından paradoksal bir 'örtüşme' (konverjans) içerisindedir. Görünürde birbirini nakzeden bu akımlar, Anadolu coğrafyasında Ehl-i Sünnet’in bin yıllık kurumsal, irfanî ve ilmî omurgasını zayıflatma noktasında, adeta 'zımnî bir mutabakat' içerisindeymişçesine aynı hedefe yönelmektedirler. Sahadaki etki analiz edildiğinde, bu yapıların birbirlerinin 'kuyruğuna basmaktan' özenle kaçındıkları; enerji ve söylemlerini birbirlerini çürütmeye değil, ortak engel olarak gördükleri Geleneksel Sünnî otoriteyi ve onun temsil ettiği 'Vasat Ümmet' şuurunu parçalamaya teksif ettikleri görülür. Dolayısıyla ortada imzalanmış bir ittifak belgesi olmasa da, Ehl-i Sünnet kalesinin surlarında gedik açma hususunda, birbirini besleyen ve sonuçları itibarıyla aynı yıkıcı etkiyi üreten bir 'fiilî iş birliği' ve 'hedef ortaklığı' söz konusudur.

IV. ÇÖZÜM VE YENİ BİR ADIM: GELENEĞİN VE AKLIN İZDİVACİ

İslâm dünyasını bugün dört bir koldan kuşatan, bir ucu Selefî donukluğa, diğer ucu Reformist tahrifata, bir diğer yanı ise Politik Şiîliğin araçsallaştırıcı tutumuna varan bu teolojik ve sosyolojik krizden çıkış; savunmacı, reaksiyoner veya özür dileyici bir refleksle mümkün değildir. İhtiyaç duyulan şey, asırlardır süregelen "Sünnî" omurganın statik bir tekrarı değil, onun dinamik, kuşatıcı ve çağın idrakine hitap eden bir ihyâsı, yani fıkhî tabiriyle köklü bir "Tecdit" hareketidir. Bu çözüm, meselenin köküne inerek, Müslümanın eşya ve hadiselerle kurduğu ilişkiyi, yani "muhatap olma keyfiyetini" yeniden tanzim etmesini zorunlu kılar.

Bu onarım ve inşa süreci, İslâm düşüncesinin derinlikli parametreleri üzerinden dört ana sütun üzerinde yükselecektir:

I. METODOLOJİK ONARIM: "İSLÂM YENİLENMEZ, ANLAYIŞ YENİLENİR"

Modern zamanların İslâm düşüncesine vurduğu en büyük darbe, sorunun kaynağını yanlış yerde aratmasıdır. Gerek Reformistlerin "dini çağa uydurma" gayretleri, gerekse modernizmin baskısı, sürekli olarak nassların (metinlerin) esnetilmesi veya tarihselleştirilmesi gerektiğini fısıldar. Oysa temel yanılgı buradadır: Sorun "Mutlak" olanda, yani Dinin kendisinde değil; o Mutlak’a muhatap olan "İnsan"ın idrak seviyesindedir.

Çözüm, dini bozarak yapılan bir "Reform" değil, dinî anlayışı tazeleyerek onu çağa hâkim kılacak bir "Tecdit" şuurudur. Bu ilke, kadim bir metaforla şöyle izah edilebilir: "Güneş yenilenmez, ancak güneşe bakan göz yenilenir." Güneş (İslâm/Nass) sabit ve değişmez hakikattir; ancak zamanın geçmesiyle, kültürel yozlaşmayla veya zihnî uyuşuklukla insanın bakış açısı (gözü) bulanıklaşabilir, çapaklanabilir. Yapılması gereken, güneşi değiştirmeye çalışmak gibi beyhude ve hadsiz bir çaba değil, gözdeki çapakları temizleyerek bakışı netleştirmektir. Dolayısıyla temel mesele, Kur'an'ın ne dediği kadar, modern insanın Kur'an'a "nasıl" ve "hangi usûl" ile muhatap olduğudur. Çıkış yolu, nassları modernitenin değişken kalıplarına dökmek değil; modernitenin getirdiği krizleri, değişmez nassların ışığında, yeni bir dil, taze bir üslup ve üstün bir diyalektikle çözümleyebilmektir.

II. BİLGİ HİYERARŞİSİ: "MUTLAK FİKİR" VE "SELİM AKIL"

Bilgi teorisi (epistemoloji) açısından bakıldığında, krizin bir ucu aklı iptal eden Selefîlik, diğer ucu ise aklı putlaştıran Reformizmdir. Bu iki uçurum arasında sahih yol, aklın sınırlarını ve görevini doğru tayin etmekten geçer.

İslâm tefekkür geleneğinde akıl, hakikatin bizzat "yaratıcısı" veya "koyucusu" değil; hakikati "arayıcı", "bulucu" ve "doğrulayıcı" bir melekedir. Akıl, vahyin rehberliğinden koparılıp kendi başına bırakıldığında —modern felsefede ve Reformizmde görüldüğü üzere— çelişkiler yumağına düşer ve istikametini kaybeder. Akıl, ancak "Mutlak Fikir"e, yani Vahye ve Peygamberî ölçüye teslim olduğunda gerçek hürriyetine kavuşur ve işlevsel hale gelir. Bu hiyerarşide bir diğer kritik nokta "Sır İdraki"dir. Pozitivist ve materyalist aklın reddettiği, her şeyi matematiksel bir formüle veya laboratuvar verisine indirgeyen kafa yapısına karşı; İslâm epistemolojisi "Sır" alanını merkeze alır. Dini sadece kuru bir fıkıh kuralları bütününe (Selefi) veya rasyonalize edilmiş bir ahlak felsefesine (Reformist) indirgeyenlere inat; "Sır idraki", hikmetin kapısını açan anahtardır. Çünkü sırrı olmayan bir din, nihayetinde kuru bir ideolojiye dönüşmeye mahkûmdur.

III. BİLGİ AKTARIM MODELİ: "SATIRDAN SADIRA TRANSFER"

Modernitenin Müslüman zihnine sunduğu en sinsi rüşvet, bilginin mahiyetini değiştirmesidir. Bilgi, bugün sadece kitaplarda, akademik makalelerde veya dijital verilerde saklanan "ölü bir yığın" haline gelmiştir. Oysa geleneksel İslâm maarifinde "İlim, maluma tâbidir"; yani bilgi, sadece zihinsel bir ezber değil, yaşanan, tecrübe edilen ve hayata aktarılan bir hakikattir.

Bu krizden çıkış, modernitenin "kitabî/akademik" bilgi modeline karşı, geleneksel "hal transferi" modeline dönüşle mümkündür. Bu model, bilginin "satırdan sadıra" (gönülden gönüle) aktarıldığı; edep, usûl ve nefis terbiyesini içeren usta-çırak veya mürşid-mürid ilişkisini gerektirir. Sadece metin okumaya dayalı bir din öğrenimi, ya Selefî hariciliğine ya da oryantalist bir ukalalığa yol açar. Çözüm, Şeriat (Dış Yüz/Zahir) ile Tasavvuf (İç Yüz/Bâtın) arasındaki dengenin yeniden kurulmasıdır. Şeriat olmadan tasavvuf sapık bir bâtınîliğe, tasavvuf olmadan şeriat ise ruhsuz bir şekilciliğe dönüşür. İslâm’ın teklifi, bu ikisinin "kanatlı" bir bütünlük içinde, ilim ve irfanın atbaşı gittiği bir şahsiyet inşasıdır.

IV. POLİTİK DURUŞ: "NİZAM İDDİASI" VE ÜMMET BİLİNCİ

Mevcut siyasî savrulmalar, Politik Şiiliğin mezhepçi ayrımcılığı ile ulus-devletçi yapıların seküler pragmatizmi arasında sıkışmıştır. Buradan çıkış, Müslümanların sadece "neye karşı oldukları" (anti-emperyalizm, anti-siyonizm vb.) üzerinden değil, "neyi teklif ettikleri" üzerinden yeni bir dil kurmalarıyla mümkündür.

İslâm, sadece vicdanlara hapsedilecek bir inanç değil, toplumsal hayatı tanzim eden evrensel bir "Nizam" iddiasıdır. Bu nizam teklifi; adaleti, liyakati, ilmi ve erdemi merkeze alan, mezhepçilikten ve ırkçılıktan arınmış, kuşatıcı bir siyaset teorisini (Başyücelik ideali gibi) gerektirir. Ümmetin birliği (Vahdet), herkesin kendi mezhebini veya meşrebini dayatmasıyla değil; "Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat" şemsiyesi altındaki asgarî müştereklerde, Nass'ın tartışılmaz otoritesinde buluşmasıyla sağlanabilir. Birlik, ancak çeşitlilik içinde bir ahenk, yani "Kesrette Vahdet" şuuruyla mümkündür.

SONUÇ: BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ

Hülasa etmek gerekirse; İslâm dünyasının maruz kaldığı bu üçlü kuşatma, parçacı (eklektik) yaklaşımlarla, yamalı bohçaya dönmüş çözümlerle aşılamaz. İhtiyaç duyulan şey, hayatın her alanını —iktisattan sanata, hukuktan ferdî ahlâka kadar— kuşatan, kendi içinde tutarlı, çelişkisiz, "Bütün" bir fikirdir.

"Doğru düşünce olmadan, doğru düşünce faaliyeti olmaz." Müslümanlar için yegâne çıkış yolu; Batı'dan devşirilen kavramlarla veya Doğu'nun mistik uyuşukluğuyla değil; kendi köklerinden, İslâm’ın değişmez sabitelerinden beslenen, zamanın ruhunu doğru okuyan ve "İstikbal İslâmındır" iddiasını kuru bir slogan olmaktan çıkarıp bir "Sistem" haline getiren yenilenmiş bir anlayıştadır.

Din bir matematik değildir; soğuk rakamların toplamı hiç değildir. Ancak din, kaosa ve başıboşluğa karşı ilahi bir "matematik", yani muazzam bir nizam ve ahenk kurar. Bu nizamı yeryüzünde ikame edecek olan da, Mutlak Fikre kayıtsız şartsız bağlı Selim Akıl ve onun inşa ettiği Kâmil Ahlâktır.

Aylık Baran Dergisi 48. Sayı Şubat 2026