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Müslümanlara saldıran kabileye cevap! Ölüler var

Mali'de, 160 Müslümanı katleden Dogon kabilesine Fulani mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Dogon kabilesinde bulunan 6 kişi öldü.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:13
Müslümanlara saldıran kabileye cevap! Ölüler var

Dogon kabilesi mensuplarına yönelik saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ifade edildi.

Mali'nin orta kesiminde Dogon kabilesi mensuplarının yerleşimlerine düzenlenen saldırılar, geçtiğimiz hafta aynı bölgede Fulani köyüne düzenlenen ve en az 160 kişinin öldüğü saldırının ardından geldi.

Fulanileri hedef alan saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu en az 160 kişi öldürülmüş, 400 ev ateşe verilmişti.

160 Fulani mensubu öldürüldü

Mali'de Müslüman Fulanilere yönelik saldırıda ölü sayısı 160'a yükseldi

İki köye düzenlenen saldırılarda 6 sivilin öldürüldüğü, bazı evlerin ateşe verildiği ve bazı hayvanların çalındığı belirtildi.

Pagan inançları benimseyen Dogonlar ile Müslüman Fulaniler arasındaki gerilim geçmişe dayanıyor.

Fransa'nın 2013 yılında Mali'ye müdahalesiyle birlikte Dogon ve Fulani kabileleri arasındaki gerilim üst seviyeye çıktı.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:13
  1. Mali
  2. Dogon kabilesi

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