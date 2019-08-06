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Müslümanlara önemli uyarılar! Kurban keserken bu hususlara dikkat

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu. Hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini hatırlatan Prof. Arslan; "Kesim işlemleri ehil kişilerce yapılmalı." dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:45
Müslümanlara önemli uyarılar! Kurban keserken bu hususlara dikkat

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  "Kurban ibadeti gerçekleştirilirken; toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve kurban edilecek hayvanın refahını gözeten bir kurban bilinci ile hareket edilmeli." çağrısında bulunan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan şunları söyledi:

'Kesim ehil kişilerce yapılmalı'

"Kurban bayramı süresi içinde hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 5'i kesiliyor. Bu kısa süre içinde kesilen hayvanların oluşturduğu risklerin olumsuz etkilerini önlemek için, bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşların çoğunun kesimi ilk gün yapmak istemesi, satış ve kesim alanlarının standartlara uygun olmaması ve kesimin ehil kişilerce yapılmaması çevre ve halk sağlığı için risk oluşturuyor."

'Atıklar sokakta bırakılmamalı'

Kurban kesildikten sonra atıkların gelişigüzel bir şekilde atılmaması gerektiğini hatırlatan Prof. Arslan, "Bayramda sokak hayvanlarının ortalığa gelişigüzel bırakılan atıkları yemesi ise hayvanlardan insanlara geçen tehlikeli zoonoz hastalıklara kapı aralıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek kişiler bu konuda da hassas davranmalı." ifadelerini kullandı.

Kesim işleminin bayramın tüm günlerine yayılması gerektiğinin ifade eden Prof. Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurbanlıkların mutlaka denetimi yapılan yerlerden satın alınması uyarısı yapılmalı. Büyükbaş hayvanlarda küpe ve kimlik kartı (pasaportu),  küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi olmalıdır. Kulak küpeleri hayvana yapılan sağlık uygulamalarını ve kurbanlık vasfı olup olmadığını gösteren veri tabanına ulaşılmasını sağlayan kodu taşır.

Özetle Kurban ibadetini yerine getirecek kişiler; şu önemli hususlara dikkat etmeli:

1. Kurbanlık hayvan resmi kayıtlı (kulak küpesi, pasaportu ve diğer bilgileri) olmalı.

2. Hayvanlar, satış öncesinde Kurban komisyonlarının belirlediği yerlerde uygun şartlarda barındırılmalı.

3. Kurbanlık sağlıklı olmalı.

4. Kesim hijyenik şartlarda, hayvana eziyet vermeden ehil kişilerce yapılmalı.

5. Atıklar uygun şekilde bertaraf edilmeli.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:45
  1. İstanbul
  2. Prof. Dr. Murat Arslan
  3. Kurban bayramı

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