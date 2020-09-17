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Dünya Müslümanlara karşı etnik temizliğe kalkışan Sırp katil Momcilo Krajisnik koronavirüsten öldü
Dünya

Müslümanlara karşı etnik temizliğe kalkışan Sırp katil Momcilo Krajisnik koronavirüsten öldü

1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaşta Bosnalı Müslümanlara karşı etnik temizliğe kalkışan Momcilo Krajisnik, koronavirüsten öldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:35:00 -
Müslümanlara karşı etnik temizliğe kalkışan Sırp katil Momcilo Krajisnik koronavirüsten öldü

Bosna Hersek’in referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 6 Nisan 1992’de Sırp askerlerinin saldırılarıyla başlayan Bosna Savaşı'nda Müslümanları yok etmeye çalışanlar arasında yer alan Sırp katil Momcilo Krajisni'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü bildirildi.

1992-1995 yılları arasında süren ve 150 bin ile 260 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Bosna Savaşı'nda Müslümanlara karşı etnik temizlik çağrısında ve girişiminde bulunan Sırp katil Momcilo Krajisni koronavirüsten öldü.

Bosna Savaşı'nda işlediği suçlar nedeniyle savaş suçlusu ilan edilen Krajisni'nin ölümünü, Sırbistan'ın Banja Luka şehrindeki Sırp Cumhuriyeti Üniversite Kliniği (UKC RS) yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Momcilo Krajisnik kimdir?

1945 Saraybosna doğumlu Krajisnik, genel başkanlığını savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in yaptığı Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı.

Krajisnik, Bosna Savaşı'nda işlediği suçlar nedeniyle 2000 yılında Bosna Hersek'te gözaltına alınarak yargılanmak üzere Lahey'e nakledildi.

2006 yılında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) davası görülen Krajisnik, cinayet, siyasi, etnik ve dini sebeplerle insanları sürgüne göndermek, sınır dışı etmek ve insanlığa karşı suç işlemek gibi savaş suçlarından 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezası, 2009'da açıklanan temyiz kararında 20 yıla düşürülen Krajisnik, 2013'te serbest kaldı.

"Müslümanlar ve Hırvatlar ile kalmak istemiyoruz"

Öte yandan Sırp katil Momcilo Krajisnik, 17 Eylül 1995’te Meclis’in 56. oturumunda ülkesinin ilk hedefinin Müslümanlardan ve Hırvatlardan ayrılmak olduğunu belirterek, "Müslümanlar ve Hırvatlar ile kalmak istemiyoruz. Yalnız bir sorun var: Şimdi insanları nereye kovacağız, şunu söyleyelim: onları şurada burada, bu şekilde ve bu şekilde kovacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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