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Sosyal Medya Müslümanlara işte bu kadar düşman! İlyas Salman'a tepki yağdı..
Sosyal Medya

Müslümanlara işte bu kadar düşman! İlyas Salman'a tepki yağdı..

Yeniakit Publisher
2023-06-18 18:55:00 - 2023-06-18 19:10:28

CHP'li ateist İlyas Salman'ın Müslümanlara ve dini değerlere olan düşmanlığı bir kez daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde İlyas Salman'ın Müslümanlara olan düşmanlığı yeniden ortaya çıktı.

Salman bir topluluğa yaptığı konuşmasında, "Sevgili İsrail saçlı arkadaşımız burayı aklıyla yönetiyor, saygıyla önünde eğiliyorum. Ben herkesin önünde eğilmem." dedikten sonra şu hadsiz sözleri sarf ediyor:

Ömer'in önünde eğilmem Osman'ın önünde eğilmem.

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