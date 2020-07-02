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Dünya

Müslümanlara 'domuz eti' dayatmasında bulunan Kanada'dan bir ilk

Geçtiğimiz aylarda müslümanlar adına skandal bir karara imza atan Kanada, müslümanlara domuz eti dayatmasında bulunmuştu. "Ya domuz eti yersiniz ya da ülkeyi terk edersiniz" diyen Başbakan Tredeau, Kanada'nın Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani'yi getirerek bir ilke imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:14:00 - 2020-07-02 12:28:37
Müslümanlara 'domuz eti' dayatmasında bulunan Kanada'dan bir ilk

Müslümanlara karşı skandal kararlara imza atan Kanada, bir ilke daha imza attı. Kanada tarihinde bir olan atamada Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani getirildi.

Kanada tarihinde ilk defa bir Müslüman vali yardımcısı oldu

Başbakan Trudeau duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum” açıklamasını yaptı.

"Alberta Centennial Madalyası' aldı

Hükümetin atama konusunda yaptığı açıklamada Lakhani’nin öz geçmişi hakkında bilgi verildi. İş insanı olan Salma Lakhani kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenler konusunda çalışmalarıyla biliniyor. Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da 40 yıldan uzun bir süredir yaşayan Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı ‘Alberta Centennial Madalyası’ aldı. Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.

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Yorumlar

Orhan

Yahudilerin domuz eti yemedigini bileniniz varmi..
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BİZ KANADA BAŞBAKANI YEMEYİZ

BİZ MÜSLÜMANLAR DOMUZLARI VE DOMUZCA DAVRANANLARI YEMEYİZ.KANADA BAŞBAKANI DA İKİNCİ GURUBA GİRİYOR.
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