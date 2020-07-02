Müslümanlara 'domuz eti' dayatmasında bulunan Kanada'dan bir ilk
Geçtiğimiz aylarda müslümanlar adına skandal bir karara imza atan Kanada, müslümanlara domuz eti dayatmasında bulunmuştu. "Ya domuz eti yersiniz ya da ülkeyi terk edersiniz" diyen Başbakan Tredeau, Kanada'nın Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani'yi getirerek bir ilke imza attı.
Müslümanlara karşı skandal kararlara imza atan Kanada, bir ilke daha imza attı. Kanada tarihinde bir olan atamada Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani getirildi.
Kanada tarihinde ilk defa bir Müslüman vali yardımcısı oldu
Başbakan Trudeau duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum” açıklamasını yaptı.
"Alberta Centennial Madalyası' aldı
Hükümetin atama konusunda yaptığı açıklamada Lakhani’nin öz geçmişi hakkında bilgi verildi. İş insanı olan Salma Lakhani kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenler konusunda çalışmalarıyla biliniyor. Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da 40 yıldan uzun bir süredir yaşayan Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı ‘Alberta Centennial Madalyası’ aldı. Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.