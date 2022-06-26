Müslümanlar öldürülmüştü! Utanmazlığın ırkçılığa karıştığı tören

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bosna'da görev yapan askerlerin sözde itibarını iade etti. Tören tepkilere neden oldu.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de Mark Rutte'nin törenine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fatih Çekirge'nin bugünkü yazısı:

Hollanda Başbakanı’ndan utanç töreni

1. Önce şu fotoğrafı anlatayım...

Sonra acısını birlikte paylaşırız...

BBC’den gelen haber şu:

“- Hollanda Hükümeti, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde Birleşmiş Milletler (BM) adına görev yapan Hollandalı askerlere ‘iade-i itibarda’ bulundu.

- Hükümet, askerlere bronz şeref madalyası verdi.

- Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bosna Hersek’te “imkânsız bir göreve gönderildiklerini” belirttiği Hollanda Görev Kuvveti (Dutchbat) üyelerinden resmen özür diledi.”

Haber ve fotoğraf budur arkadaşlar...

Acaba bu askerlere yıllar sonra neden madalya verilmişti?

Haberi görünce bir an gerilere gittim...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la gittiğimiz Bosna Hersek gezisine... Şimdi izninizle o gün yazdığım yazının bir bölümünü buraya alıyorum:

“Saraybosna’da çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...

İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres şöyle diyor:

‘İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...’

Sonra...

Sonra kanımı donduran o sözler:

‘Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar...

Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...’

İşte tam oradayız. O tepede... 1992 yılını düşünüyorum...

3 yıl süreyle kuşatma altında kalan Saraybosna’ya bakıyorum. Aşağılık katillerin insan avı...

Allah’ım, ne acılar...

2. UTANÇ MÜZESİ

O tepede daha fazla kalamadım.

Ömer bu defa vahşetin, soykırımın belgelendiği müzeye götürüyor bizi...

(Ve şimdi Hollanda Başbakanı belki ziyaret eder diye; o müzenin açık adresini vermek istiyorum)

3. TRG. FRA. GRGE MARTİCA 2/4 SARAJEVO 7100...

Katedralin hemen önünden müzeye giriyoruz.

Daha içeri adım atar atmaz, duvarlarda yüzlerce fotoğrafla karşılaşıyorum.

Her biri keskin nişancılar tarafından vurulmuş çocuklar, kadınlar, erkekler...

İçeri doğru yürüyorum. Salonun ortasında siyah beyaz bir film...

Filmin son sahnesinde Hollandalı BM gücü komutanıyla Sırp Kasabı Mladiç’in görüntüsü geliyor

Öpüşüyorlar. Mladiç Hollandalı askere teşekkür edip şöyle diyor:

‘Artık Türklerden, Müslümanlardan intikam günü gelmiştir...’

Bu sözlerin ardından Hollandalı komutan kamyon kasalarında getirilen Bosnalı insanları, insan kasabı Mladiç’e teslim ediyor...

Mladiç ve Hollandalı komutan Karremansa ellerinde kadehler... Gülüyorlar.

Ve kasap o kamyonlardan indirilen herkesi öldürüyor.

Kasap yargılandı. Mahkûm oldu. Diğer aşağılık yaratıklar şimdi nerede, bilemiyorum...

Ama acılar burada. Hâlâ çok canlı...”

4. MEĞERSE BAŞBAKANLARI MADALYA VERİYORMUŞ

Ben yazımı Sırp kasabına o masumları teslim eden Hollandalı askerler nerede diye sorarak bitirmiştim...

Ve önceki gün BBC’den öğreniyorum ki...

Hollanda Başbakanı Mark Rutte onlara madalya veriyormuş...

Evet arkadaşlar...

Bosna Hersek’teki içsavaş sırasında Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri tarafından kuşatılan Srebrenitsa’da, BM adına görev yapan Hollandalı “mavi berelilerin” komutanı Thom Karremansa’ydı...

Hollanda Görev Kuvveti, 11 Temmuz 1995’te, kenti kuşatan Sırp güçlere 8 bin Müslüman erkek ve çocuğu teslim ederek ‘onları bile bile ölüme göndermekle’ suçlanmıştı.

İşte şimdi o askerlere “iade-i itibar töreni” düzenleniyor.

O törene katılan askerlerden Onbaşı Derk Zwaan, şöyle diyor:

“Sırpları durdurmaya çalıştık ama hiçbir şansımız yoktu; tanklar ve binlerce asker vardı. Orada çok az insanla ve zayıf silahlanmayla karşı çıkmaya çalıştık. Benim de on kurşunum vardı.”

Onbaşı Alice Schutte: “Yüksek sesle çağırmamıza rağmen hava desteği gelmedi.”

İşte şimdi buradan açık adresini verdiğim soykırım müzesindeki fotoğrafları, siyah beyaz filmi ve belgeleri paylaşıyorum...

5. SIRP KASABIYLA ELDE KADEHLER

Hollandalı onbaşılar öyle bir sahne anlatıyorlar ki...

Kurşunu kalmamış.

Ne alakası var.

İşte fotoğraf. İşte film... Elde kadehler. Güle oynaya katliama göz yumuyorlar...

Tabii burada bir başka soru daha var...

“BM’den yardım istedik. Gelmedi” diyorlar...

O zaman BM’nin bu “çürümüş düzeni” neden hâlâ sorgulanmıyor?

O günün BM yönetimi ve komutanlığı ne yapıyordu?

Bugün BM’ye nasıl güveneceğiz...

Çok iyi biliyorum ki...

Bunlar hiçbir zaman cevabı olmayacak sorular.

Ama şimdi beni en çok üzen, içimde cam kırıkları yaratan olay Hollanda’da yaşanan bu ibretlik törendir.

Hazin bir törendir bu...

Utanmazlığın ırkçılığa karıştığı bir törendir...

Aklıma İsveç ve Norveç’in PKK terörüne verdikleri destek için “Bir daha yapmayacağım” anlamına gelen açıklamaları geliyor.

Böyle bir kafaya, böyle bir dünyaya nasıl güveneceksin arkadaş...