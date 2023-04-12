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Gündem Müslümanlar Kadir Gecesi'nin heyecanını yaşayacak!
Gündem

Müslümanlar Kadir Gecesi'nin heyecanını yaşayacak!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 20:46:00 -
Müslümanlar Kadir Gecesi'nin heyecanını yaşayacak!

Kur'an'ı Kerim'in nüzulünün 1413. yılında okunan 1413 hatm-i şerifin duası Ankara Kocatepe Camii'inde Müftü Hasan Çınar tarafından yaptırılacak.

İslam alemi Ramazan ayının maneviyatını yaşarken, 17 Nisan pazartesi günü Kadir Gecesi coşkusunu yaşayacak.

Kur'an'ı Kerim'in nüzulünün 1413. yılında okunan 1413 hatm-i şerifin duası Ankara Kocatepe Camii'inde yapılacak.

Programa tüm Ankaralılar davet edilirken, Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar da gece boyunca cemaatle birlikte olacak.
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