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“Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”

Sudan’ın Dışişleri bakanı Esma Abdullah, Müslüman ülkelerin Filistin’de barışı sağlamak adına İsrail ile ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini ileri sürdü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:21
“Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”

Münübe Yılmaz

Askeri darbe sonrası kurulan kabinede Sudan’ın ilk kadın Dışişleri bakanı olan Esma Abdullah, Müslüman ülkelerin Filistin’de barışı sağlamak adına İsrail ile ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini ileri sürdü. Ülkesinin ilk kadın diplomatı olan Abdullah, eğer Filistin-İsrail barışı sağlanacaksa Sudan’ın İsrail ile olan ilişkisini daha da geliştirmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Pazar günü kabinede ettiği yemin ile görevine başlayan Abdullah, röportaj yaptığı gazetecinin pek çok Arap ülkesinin İsrail’e karşı olmasından dolayı bu düşüncenin tehlikeli olabileceğini söylemesi üzerine “İşte bu yüzden İsrail ile ilişkileri başlatmanın tam zamanı diyorum, İsrail ile meselemiz çözülene kadar barış kapısı açılamaz” yorumunda bulundu. Sudan’ın farklı inanç, düşünce, kültür ve değerleri aynı anda bünyesinde barındıran bir ülke olduğunu vurgulayan Abdullah, ülkede Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin sorunsuz bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, İslam dünyasının İsrail’e olan tavrının değişmesiyle beraber Filistin-İsrail ilişkilerinin de olumlu yönde değişeceğine inancının tam olduğunu iddia etti. Sudan'ın darbe ile devrilen eski başkanı Ömer el-Beşir, Esma Abdullah'ı İslami ideolojiye uzak olduğu gerekçesiyle siyasi arenadan uzaklaştırmış ve Dışişleri Bakanlığı’ndan almıştı.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:21
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