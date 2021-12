Müslümanlar diken üstünde! O rakamlarda üç kat artış var

Münübe Yılmaz

Yaklaşık 300 bin Müslümanın yaşadığı New York'ta İslamofobik saldırılar tavan yaptı. New York Polis Departmanı’nın yayınladığı son veriler, kentte Müslüman karşıtı suçların geçen yıla göre üç kat arttığını ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre New York şehrindeki toplam nefret suçu sayısı geçen yıldan bu yana iki kat artış gösterdi. 5 Aralık itibariyle, polis tarafından soruşturulan 503 rapor edilmiş nefret suçu olduğu belirtilirken, 2020'de bu rakamın 252 olduğu kaydedildi. Polis açıklamasında Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının da çok büyük artış gösterdiği ifade edildi.

“Siyasilerin ve medyanın sorumluluğu çok büyük”

New York Polis Departmanı’nın dedektif başkanı James Essig bir basın toplantısında, "Bunun yanında tutuklamalarımız yüzde 106 arttı. Yani 503 olayda 249 tutuklama gerçekleştirdik" derken, ABD’deki önemli İslami organizasyonlardan biri olan Majlis Ash-Shura'nın yöneticisi Raja Abdulhaq ise "Bu sene, bilhassa camilere yönelik saldırılarda büyük artış var. Sadece geçen yıl, New York City de dahil olmak üzere cami saldırıları yüzde 500 arttı. Bu artışta siyasilerin ve medyanın sorumluluğu çok büyük" ifadelerini kullandı.