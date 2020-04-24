Müslümanca duruşun kadraja yansıması: Çöl Aslanı Ömer Muhtar

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Arap asıllı Amerikalı sinemacı Mustafa Akkad'ın yaptığı filmin önemli rollerinde Anthony Quinn, Oliver Reed, Irene Papas, Rod Steiger, John Gielgud ve Raf Vallone oynamışlardır. Filmin özgün müziği Maurice Jarre'a aittir. Gerçek olaylara dayanan bu biyografik tarihi filmde, 1929 yılında İtalya'da iktidarda olan Faşist diktatör Benito Mussolini'nin Büyük Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurma planlarının bir parçası olarak Libya'yı sömürgeleştirmek üzere bu Kuzey Afrika ülkesine gönderdiği güçlü ordularının, Ömer Muhtar liderliğindeki Libya halkının inatçı direnişi karşısında hiç ummadıkları ağır kayıplara uğramaları anlatılmaktadır. Filmi dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi finanse etmişti. Çevrildikten bir yıl sonra devrin İtalya başbakanı Giulio Andreotti filmin İtalyan ordusunun onurunu zedeleyici ögeler içerdiğini belirtmiş ve bunun üzerine film 1982 yılında İtalya'da yasaklanmıştı. 1988 yılından itibaren filmin İtalya'da bazı festivallerde yasa dışı olarak gösterilmesine hükûmet tarafından göz yumulmuştu.

FİLMİN KONUSU

Film 1929-1931 yılları arasında Libya'da geçer. İtalya'nın çok öncelerden beri bu topraklar üzerinde emelleri bulunmaktaydı, hatta Libya daha Osmanlı toprağı iken 1911'de ilk kez olarak Libya'ya çıkartma yapmışlardı. 1922 yılında İtalya'da Faşist'lerin Benito Mussolini (Rod Steiger) liderliğinde iktidara gelmeleri ile Büyük Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurma hayalleri tekrar depreşir. 1929 yılında bu kez General Rodolfo Graziani (Oliver Reed) komutasındaki yeni bir ordu ile daha kapsamlı bir işgale başlarlar. Libya'nın sömürgeleştirilmesine çok önem veren Mussolini harekatı İtalya'dan bizzat yönetir. Ancak ilk işgalden beri direnişin içinde olan Ömer Muhtar (Anthony Quinn) bu kez direnişin başına geçerek ve köylülerden oluşan Libya halkını İtalyanlara karşı örgütler. İtalyanların modern silahları ve tankları karşısında basit silahları ile atlı köylüler yıllarca direnirler ve İtalyanlara büyük kayıplar verdirirler. Ömer Muhtar'ın bu onurlu direnişi işgalci İtalyan subaylarında bile hayranlık ve saygı uyandırır. Ancak 1931 yılında Ömer Muhtar'ın yakalanması ve idam edilmesi ile 20 yıllık direniş sona erer. Zaten kısa bir süre sonra da 2.Dünya Savaşı başlayacaktır.

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