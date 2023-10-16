Müslümana düşmanlar; göç edene de, savaş edene de!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, altılı masa ve uzantılarının Müslümanlara karşı takındıkları tavrı eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Altılı masanın ne kadar ilkesiz, ne kadar suni ve ne kadar zorlama bir birliktelik olduğunu; her geçen gün, yeni bir konu ile yeni bir tartışma ile bir daha bir daha görüyoruz.

14 Mayıs seçimlerinden hemen sonraydı.

Altılı masanın mevcut partileriyle cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs ikinci tur oylamasında, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın da desteğini almak için, kendisine üç bakanlık teklif ettiği sonradan açıklandı.

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Altılı masanın adeta koordinatörü gibi hareket eden Ahmet Davutoğlu, önce Kılıçdaroğlu’nu savunmaya kalktı, arkasından rezil oldu.

“Bakanlık teklifi yalan” diyen ve bunu Davutoğlu’na inandıran Kılıçdaroğlu, hemen ertesi sabah “notlarımı karıştırdım, doğruymuş” dedi.

Normalde akşamdan sabaha üç bakanlık gibi önemli bir konuda bir birine taban tabana zıt iki ayrı açıklama yapan bu Kılıçdaroğlu’nu, aslında akıl hastanesine kapatmak lazım ama, Davutoğlu hâlâ bu adamlarla siyaset birlikteliğine devam ediyor.

En son skandal, 28 Mayıs seçimlerinde birlikte hareket eden, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren Davutoğlu ile Ümit Özdağ arasında çıkan büyük kavga. Resmen birbirlerine girmiş durumdalar.

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