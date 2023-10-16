  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Müslümana düşmanlar; göç edene de, savaş edene de!
Gündem

Müslümana düşmanlar; göç edene de, savaş edene de!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 11:38:00 -
Müslümana düşmanlar; göç edene de, savaş edene de!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Müslümana düşmanlar; göç edene de, savaş edene de!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, altılı masa ve uzantılarının Müslümanlara karşı takındıkları tavrı eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Altılı masanın ne kadar ilkesiz, ne kadar suni ve ne kadar zorlama bir birliktelik olduğunu; her geçen gün, yeni bir konu ile yeni bir tartışma ile bir daha bir daha görüyoruz.

14 Mayıs seçimlerinden hemen sonraydı.

Altılı masanın mevcut partileriyle cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs ikinci tur oylamasında, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın da desteğini almak için, kendisine üç bakanlık teklif ettiği sonradan açıklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altılı masanın adeta koordinatörü gibi hareket eden Ahmet Davutoğlu, önce Kılıçdaroğlu’nu savunmaya kalktı, arkasından rezil oldu.

“Bakanlık teklifi yalan” diyen ve bunu Davutoğlu’na inandıran Kılıçdaroğlu, hemen ertesi sabah “notlarımı karıştırdım, doğruymuş” dedi.

Normalde akşamdan sabaha üç bakanlık gibi önemli bir konuda bir birine taban tabana zıt iki ayrı açıklama yapan bu Kılıçdaroğlu’nu, aslında akıl hastanesine kapatmak lazım ama, Davutoğlu hâlâ bu adamlarla siyaset birlikteliğine devam ediyor.

En son skandal, 28 Mayıs seçimlerinde birlikte hareket eden, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren Davutoğlu ile Ümit Özdağ arasında çıkan büyük kavga. Resmen birbirlerine girmiş durumdalar.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı
BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

Dünya

BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

ABD Başkanı Biden, İsrail'i uyardı: Büyük hata olur
ABD Başkanı Biden, İsrail'i uyardı: Büyük hata olur

Dünya

ABD Başkanı Biden, İsrail'i uyardı: Büyük hata olur

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

Dünya

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

İsrail'in manipülasyonları altın gümüş ve petrol fiyatlarını uçurdu
İsrail'in manipülasyonları altın gümüş ve petrol fiyatlarını uçurdu

Dünya

İsrail'in manipülasyonları altın gümüş ve petrol fiyatlarını uçurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23