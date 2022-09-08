Müslüman ülkelerden ses çıkmayınca işi şova döktüler! 'Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya 'boynuzlarıyla' girecek'

Birçok kişi ve kurum tarafından yapılan çağrıda Yahudi çetelerinin bu planlarının Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik Yahudileştirme faaliyetlerinin yeni bir parçasını oluşturduğuna dikkat çekildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İbrani senesinin başlangıcı kabul edilen 26 ve 27 Eylül tarihlerinde yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basıp içinde şofar (boynuz) çalmayı ve raks etmeyi planladıkları ifade edildi.

Ayrıca 5 Ekim Çarşamba gününün Yahudilerin Yom Kipur (Kefaret Günü) dedikleri özel dini bayramlarına tekabül ettiği ve o gün de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip "bağışlanma ayinleri" düzenleyecekleri belirtildi. Yerleşimciler geçen yıl o günde Mescid-i Aksa'yı basıp herhangi bir alet çalmadan ayin düzenlemişlerdi.

10 Ekim ile 17 Ekim arasında ise Yahudilerin Çardaklar Bayramı (Sukot) adını verdikleri dini bir festival düzenleyecekleri, o günlerde de Mescid-i Aksa'yı basmayı ve içinde kurbanlar kesmeyi planladıkları belirtildi.

Mescid-i Aksa Müdürü Ömer El-Kisvani Yahudilerin bütün bu planlarının bozulması, Mescid-i Aksa içinde boynuz çalmalarına, raks etmelerine ve kurban kesmelerine fırsat verilmemesi için bu sıralarda bu kutsal mabede yolculukların ve içindeki ribatların artırılması çağrısında bulundu.

Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki İslami Hareket'in başkan yardımcısı Kemal El-Hatib de Filistin halkının bütün kesimlerine uyanık olmaları ve gözlerini Mescid-i Aksa'ya dikmeleri, yerleşimcilerin baskınlarına ve Mescid-i Aksa içinde boynuz çalmalarına fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.