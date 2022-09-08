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Dünya Müslüman ülkelerden ses çıkmayınca işi şova döktüler! 'Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya 'boynuzlarıyla' girecek'
Dünya

Müslüman ülkelerden ses çıkmayınca işi şova döktüler! 'Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya 'boynuzlarıyla' girecek'

Yahudiler bu seneki kutlamalarında Mescid-i Aksa'ya şofar ile girmeyi planlıyor. Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içinde Yahudilerin kutsal çalgısı olarak bilinen ve koç boynuzundan yapılan şofar çalma planlarının engellenmesi için burada nöbet (ribat) tutulması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 11:14:00 -
Müslüman ülkelerden ses çıkmayınca işi şova döktüler! 'Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya 'boynuzlarıyla' girecek'

Birçok kişi ve kurum tarafından yapılan çağrıda Yahudi çetelerinin bu planlarının Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik Yahudileştirme faaliyetlerinin yeni bir parçasını oluşturduğuna dikkat çekildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İbrani senesinin başlangıcı kabul edilen 26 ve 27 Eylül tarihlerinde yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basıp içinde şofar (boynuz) çalmayı ve raks etmeyi planladıkları ifade edildi.

Ayrıca 5 Ekim Çarşamba gününün Yahudilerin Yom Kipur (Kefaret Günü) dedikleri özel dini bayramlarına tekabül ettiği ve o gün de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip "bağışlanma ayinleri" düzenleyecekleri belirtildi. Yerleşimciler geçen yıl o günde Mescid-i Aksa'yı basıp herhangi bir alet çalmadan ayin düzenlemişlerdi.

10 Ekim ile 17 Ekim arasında ise Yahudilerin Çardaklar Bayramı (Sukot) adını verdikleri dini bir festival düzenleyecekleri, o günlerde de Mescid-i Aksa'yı basmayı ve içinde kurbanlar kesmeyi planladıkları belirtildi.

Mescid-i Aksa Müdürü Ömer El-Kisvani Yahudilerin bütün bu planlarının bozulması, Mescid-i Aksa içinde boynuz çalmalarına, raks etmelerine ve kurban kesmelerine fırsat verilmemesi için bu sıralarda bu kutsal mabede yolculukların ve içindeki ribatların artırılması çağrısında bulundu.

Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki İslami Hareket'in başkan yardımcısı Kemal El-Hatib de Filistin halkının bütün kesimlerine uyanık olmaları ve gözlerini Mescid-i Aksa'ya dikmeleri, yerleşimcilerin baskınlarına ve Mescid-i Aksa içinde boynuz çalmalarına fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Daha 2 gün önce savaş gemimizi ortak askeri tatbikat için Hayfa'ya göndermiştik!!! Demek ki siyonist işgalci katiller ders almamış(!) Öyle ise biz de israil cumhurbaşını yanına başbakan ve genelkurmay başkanını da alarak tekrar Ankara'ya getittiriz! Askeri Tören mangamızla gözünü korkuturuz! Yapar mıyız YAPARIZ!! KİMSE BİZE BOYNUZLANMAYA KALKMASIN! ! ! Yanımızda kemalist MHP gibi biri varken üstelik! ! !
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