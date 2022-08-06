Müslüman ülkeler nerede? İsrail Kudüs'te 1400 yeni Yahudi yerleşimini onayladı!
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz ay bölge ziyareti sırasında ertelenen Yahudi yerleşim birimi inşa planı tekrardan devreye sokuldu.
İsrail'in Planlama ve İnşa Komitesi bugün (4 Ağustos Perşembe), işgal altındaki Kudüs'e 1400 yeni Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesini onayladı.
Filistin Enformasyon Merkezi'nin İsrail merkezli Rişt Kan televizyon kanalına dayandırdığı bir habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz ayın ortalarında gerçekleştirdiği ziyaret sebebiyle görüşülmesi ertelenmiş olan proje söz konusu komite tarafından onaylandı.
Söz konusu yerleşim birimlerinin Tzur Yahudi yerleşim mahallesiyle Kudüs'ün doğusundaki Ramat Rachel kibbutzu (çiftliği) arasında kalan bölgede inşa edileceği belirtildi.
Komitenin Beytu Safafa yakınındaki Givat Shaked Yahudi yerleşim merkeziyle ilgili ikinci projeyi onaylama işlemini ise ertelediği belirtildi. Bu projeyle de 500 yeni yerleşim birimi inşa edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
İsrail hükümeti birkaç gün önce sözde "Büyük Kudüs" planı çerçevesinde Kudüs şehrine 700 yeni yerleşim birimi inşa edilmesine dair bir projeyi gündeme getirmişti.