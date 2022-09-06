Müslüman ülkeler havaya bakıp ıslık çalıyor: İsrail Kudüs'te Yahudiler için 500 yerleşim inşa edecek!

İsrailli yetkililer 5 Eylül Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Kudüs'te Yahudiler için 500 evlik yeni bir yerleşim inşa edeceklerini belirtti.

Givat HaShaked isimli yerleşim, Kudüs'ün güney kesimindeki diğer yerleşimlere eklemlenecek.

Kudüs'te günümüzde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'e sürekli olarak dünyanın dört bir tarafından Yahudi yerleşimcilerin taşınması süreci de devam ediyor.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşimleri vasıtasıyla İsrail, işgal altındaki Filistin'in demografisini değiştirmeye çalışıyor.

İsrail'in Kudüs'ün doğusunu da ilhak etmesi uluslararası toplum tarafından kabul edilmese de, son yıllarda Batılı ülkeler elçiliklerini Kudüs'e taşıyarak bu işgali meşrulaştırma eğiliminde.

Kaynak: Mepa News