  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Müslüman ülkeler arasında tehlikeli gerginlik! Açıklama geldi
Dünya

Müslüman ülkeler arasında tehlikeli gerginlik! Açıklama geldi

Sudan silahlı kuvvetleri, sınır hattında gerginlik yaşadığı Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet içerisinde olmadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:47:00 -
Müslüman ülkeler arasında tehlikeli gerginlik! Açıklama geldi

Sudan Askeri İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhammed Ahmed Sabir, ordunun Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan silahlı kuvvetleri, Etiyopya ile doğu sınırında 2 milyon 500 bin feddandan (10 bin 500 kilometrekare) fazla ve kontrolümüz dışındaki tarım arazilerini kurtarmak için sınırdaki güvenlik operasyonlarını sürdürüyor. Ordu, Sudan toprakları sınırları içerisinde sorumlu şekilde hareket ediyor ve sınır güvenliğinin sağlanması için anayasaya uygun rutin çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Sabir, Etiyopya’ya karşı düşmanca bir niyet taşımadıklarını vurguladı.

Etiyopyalı yetkililer, operasyonları "sınır ihlali" olarak değerlendiriyor

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyinin, dün akşam doğu sınırındaki gelişmeleri görüşmek üzere Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında gerçekleştirdiği acil toplantının ardından yapılan açıklamada, ordunun, Faşka bölgesindeki Sudan topraklarını korumak ve sınırları güvence altına almak için gösterdiği çabalardan övgüyle söz edilmişti.

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halid Abidin eş-Şami de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuda 20 yıl önce kaybettikleri topraklarını tamamen kontrol altına aldıklarını söylemişti.

Sudan ordusundan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce işgal edilen toprakların geri alınması için bölgeye büyük bir askeri güç gönderildiği belirtilmişti.

Etiyopyalı yetkililer, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonlarını "sınır ihlali" olarak değerlendirip, genişleme adımlarını durdurmazsa karşı saldırı başlatmakla tehdit ediyor.

Sudan hükümeti de Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay
Sağlık

Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Çin'den bu sabah Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının üzerindeki Türkçe mesaj dikkat çekti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay