LEVENT SONAT

Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “Siyonist İsrail ile Normalleşme mi?” başlıklı yazısında, onca katliam, yalan ve ikiyüzlülüklerine rağmen Siyonistlerle tekrar ilişki kurulmaya çalışılmasını eleştirmiş, “19 Mayıs ve Mustafa Kemal” başlıklı yazısında da, gün yüzüne çıkmamış birçok gerçeği ortaya çıkarmış.

Bu ay, dosya konusu “Müslüman Şahsiyetin Sinsi Kemirgeni: Dünyevileşme” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlar; Fatih Pala, Harun Akça, İslam Doğubey, Rüveyde Bera Pala, Servan Özbey ve Taşkın Önel, “Dünyevileşmeyi” değişik açılardan ele almışlar.

Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “Mücadele Ruhu”, Emrah Doğru’nun “Kabirden Cennete Giden Yolculuk”, Haydar Özalp’in “Minnetullah”, Sümeyye Demirci’nin “İhanetin Bedeli”, Hasan Tahsin’in “Afiyet Olsun”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen 9: Vermek III” başlıklı yazıları, Selma Akıncı’nın, 5 Mart’ta online olarak gerçekleştirilen “Helak Edici Üç Sebep” Panelindeki “Nefse Uymak” isimli sunumunun ikinci bölümü, Hasan Tahsin’in “Hayat İşte” isimli şiiri ve İsmail Ceylan’ın “Şirin Ebu Akile’nin Öldürülmesi” başlıklı çevirisi yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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