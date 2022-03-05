Müslüman olan Seedorf için Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı

Clarence Seedorf, eşi Sophia Makramati ile olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Müslüman aileye katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara özel teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlere, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten sevimli Sophia'ma katılmaktan çok mutlu ve memnunum. Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen Clarence Seedorf adımı taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum."

45 yaşındaki Hollandalı efsane futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı takımla kazanan tarihteki tek futbolcu. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Clarence Seedorf, 1994-1995 (Ajax), 1997-1998 (Real Madrid) ve 2002-2003 | 2006-2007 (Milan) yılları arasında kupayı toplamda 4 kez kazandı. Kariyerinde toplam 19 kupası bulunan Seedorf, sırasıyla Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan ve Botafogo formaslarını giydi. Hollandalı efsane, toplam kariyerinde çıktığı 867 maçta 128 gol attı ve 124 asist kaydetti.

Milan ve Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Clarence Seedorf, Avrupa'da siyahi teknik direktörlere daha az fırsat verildiğini söyledi.

Fenerbahçe'ye gelecekti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra Kamerun medyasında çıkan haberlerde Sarı-Lacivertlilerin sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de birçok yabancı teknik adamın adı gündeme gelirken onlardan biri de Hollandalı efsane isim oldu.

Son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya Sarı-lacivertliler tarafından 720 bin Euro önerildiği belirtildi.

Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı.

Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı.