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Dünya Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles'tan ‘İsrail’e boykot’ çağrısı
Dünya

Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles'tan ‘İsrail’e boykot’ çağrısı

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, İsrail tarafından Filistin topraklarına yapılan saldırılara tepki göstererek, "Ben İsrail'e karşı boykota başlayıp barkot numarası 729 ile başlayan hiçbir ürünü artık almayacağım" diyerek sosyal medyada büyük bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 15:19:00 -
Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles'tan ‘İsrail’e boykot’ çağrısı

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, İsrail tarafından Filistin topraklarına yapılan saldırılara tepki göstererek, "Ben İsrail'e karşı boykota başlayıp barkot numarası 729 ile başlayan hiç bir ürünü artık almayacağım" diyerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.

İsrail'e boykot çağrısında bulundu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, resmi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak İsrail'e karşı boykot çağrısında bulundu.

"Barkod numarası 729 olan hiçbir şey almayın"

Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda, "Ey Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm Türk cumhuriyetleri, ben İsrail'e karşı boykota başlayıp barkod numarası 729 ile başlayan hiç bir ürünü artık almayacağım. Sende benimle birlikte aynı boykota katılır mısın? Bu boykota tüm Müslüman alemini davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

2019 yılının Aralık ayrında bir konser vermek üzere Eskişehir'e gelip buradaki hayranlarını coşkulandıran Miles, ilk paylaşımın ardından yaptığı 2'inci bir paylaşımda ise, "Şimdi de kara harekatı! Kim dur diyecek bu zalimlere, kim durduracak bu katliamı. İsrail orada bir soykırım yapıyor! Bu soykırımı kim durduracak! Delireceğim. Rabbim Filistin'e yardım et" diye yayınladı.

Şarkıcı Miles'in paylaşımı kısa sürece yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Yorum yapan bazı vatandaşlar da kendisini destek vererek, "Biz de varız seninleyiz" dedi.

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Yorumlar

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas 'ın Filistin'de yaşayan Katolik Ermeniler ve Ermeni lobisinin girişimleri sonucunda 10 yıllığına toprak kiralayarak, bu arsanın bulunduğu caddeye Ermenistan Caddesi ismini verdiğini iddia ederek tepki gösterdi.
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