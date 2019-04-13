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Müslüman öğrenciye alçak saldırı! Başörtüsü çıkarmaya çalıştılar

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir lisede Müslüman bir kız öğrenciye yönelik alçakça saldırı yapıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:33

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir lisede Müslüman bir kız öğrenciye yönelik alçakça saldırı yapıldı.

East Burnswick Lisesi'ndeki saldırının sosyal medyada paylaşılan videosunda başörtülü Müslüman bir öğrencinin okulun yemek salonunda diğer bir öğrenci tarafından yere yatırılarak darbedildiği görülüyor.

Medyaya yansıyan haberlerde, ismi verilmeyen bir öğrenci, "Müslüman bir kızın yerde diğer bir kız tarafından acımasızca dövüldüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü özür diledi

Olaya şahit olan diğer bir öğrencinin de Müslüman kızın başörtüsünün çıkarılmaya çalışıldığını ve yüzüne tükürüldüğünü aktardı. Olayın üzerine yüzlerce öğrenci aile üyesinin katıldığı okulun yönetim toplantısında Okul Müdürü Müdürü Victor Voleski, "Bu olayın etkisinden dolayı Müslüman toplumundan şahsen özür dilemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kavganın muhtemel "nefret suçu" olarak soruşturulduğu belirtilirken, okul yönetiminin, "şiddete sıfır tolerans" politikası gereği, Müslüman kız da dahil kavgaya karışan ve videoyu çeken öğrencilere geçici bir süre uzaklaştırma cezası verdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:33
  1. Jersey
  2. ABD
  3. East Burnswick Lisesi

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