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Spor Müslüman mı oldu? Ronaldo'dan gol sonrası olay hareket
Spor

Müslüman mı oldu? Ronaldo'dan gol sonrası olay hareket

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:40:00 -

Suudi Arabistan liginde dün oynanan maçta Cristiano Ronaldo gol sonrası secde etti.

Suudi Arabistan liginde Al Nassr FC ile Al Wehda takımları arasında oynanan karşılaşma 6-0 Al Nassr'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan sonra futboldan ziyade Ronaldo'nun secde etmesi gündem oldu.

CRİSTİANO RONALDO MÜSLÜMAN MI OLDU?

Futboldan ve gollerden çok hat-trick sonrası takım arkadaşlarıyla sevinen Cristiano Ronaldo'nun secdeye gitmesi büyük yankı uyandırdı. Yıldız oyuncunun bu hareketi sonrası “Ronaldo acaba Müslüman mı oldu” sorusu akıllara geldi.

Ronaldo'nun bu hareketi Suudi Arabistan basını haricinde Avrupa ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.
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