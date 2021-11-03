Müslüman mahallesinde salyangoz sattılar! Çamur medyasında "kız kıza" iğrençlik

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"Alacakaranlık" adlı film serisiyle bilenen ABD'li eşcinsel oyuncu Kristen Stewart, 2 yıldır sapkın bir ilişki yaşayarak beraber olduğu Dylan Meyer ile evleneceğini açıkladı. Kristen Stewart'ın açıklaması mide bulandırırken CHP yandaşı sözde haber siteleri ve magazinci sayfalar eşcinsel oyuncuya mutluluklar dileyerek "altınları hazırlayın" dedi.

Eşcinselliği normalleştirmeye çalışarak Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan Medyatava, Sözcü, Onedio gibi haber siteleri ve rezil magazin sayfaları konuyla ilgili iğrenç haberler servis etti.

Eşcinsel evliliği ballandıra ballandıra anlatarak sapkınlığı Türk toplumuna içten içe empoze etmeye çalışan söz konusu haber siteleri, Kristen Stewart ve Dylan Meyer'dan "mutlu çift" olarak bahsetti.

Utanıp sıkılmadan sapkınlığa destek veren sözde haber sitelerinin rezil yayınları "bu ne iğrençlik!", "bu kadar mı alçaldınız" dedirtti.