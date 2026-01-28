Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar! Ateist solculardan şeriat provokasyonu
Her karış toprağı şehir kanıyla sulanmış Müslüman topraklarda ateist solcular şeriat üzerinden provokasyona kalkıştı.
Ateist solcular yine rahat durmadı.
Tek başına gruba tepki gösterdi: Burası Müslüman Anadolu
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üç kişilik SOL Parti grubunun Şeriat düşmanlığını içeren rezil pankartı astığını gören vatandaş şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Allah'ın kanununa karanlık denir mi ya? Burası Müslüman ülke. Burası Müslüman Anadolu …”
