SON DAKİKA
Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar! Ateist solculardan şeriat provokasyonu
Gündem

Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar! Ateist solculardan şeriat provokasyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her karış toprağı şehir kanıyla sulanmış Müslüman topraklarda ateist solcular şeriat üzerinden provokasyona kalkıştı.

Ateist solcular yine rahat durmadı.

Her karış toprağı şehir kanıyla sulanmış Müslüman topraklarda ateist solcular şeriat üzerinden provokasyona kalkıştı.

 

Tek başına gruba tepki gösterdi: Burası Müslüman Anadolu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üç kişilik SOL Parti grubunun Şeriat düşmanlığını içeren rezil pankartı astığını gören vatandaş şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Allah'ın kanununa karanlık denir mi ya? Burası Müslüman ülke. Burası Müslüman Anadolu …”

Bay b

Müslüman bir ülkede Allah’ın yarattığı bir insanoğlu çıkan kanun ve yasa niçin bu ülke insanının inandığı inanç ve değerler için çıkmaz daha ne olmasını bekliyorsunuz

OMUT

Onca SUSYALİS ve KOMUNİS İLE YÜNETİLEN ÜLKELERE NE OLDU . ŞİMDİ O ÜLKELER HEPSİ YAP PARANPARÇA , YADA U DÜNÜŞÜ YAPMIŞLAR.
