Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

'Daha erken değil,' dediler. Adam 48 yaşında, daha ne zaman olacak? Kulübe gitmiştik, Fatih hocanın masasına baktım, tam bir kaos. Evrak, görseller, kalemler... Bu nedir, benim masamdan daha kalabalık, dedim. Bana bir dosya verdi. Dosyada fotoğraflar var, özetle: Eyüpspor hücumdayken takımın duruş şekli, top onlardayken duruş şekli, biz hücumdayken durum şekli. Kafasını bu işe yoruyor. Çok şey bekliyorum Fatih hocadan.