SON DAKİKA
Spor
7
Yeniakit Publisher
Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Christ Inao Oulai'nin Galatasaray'a verilmesine sıcak bakmadığını söyledi.

#1
Foto - Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 61saat TV'de Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Genç, Oulai ve Galatasaray iddialarına değinirken, Uğurcan Çakır'ın transferine dair de düşüncelerini aktardı.

#2
Foto - Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

Başkan Ahmet Genç'in açıklamaları şöyle:

#3
Foto - Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

-Uğurcan Fenerbahçe'ye giderse basın toplantısı yaparım meydanda,' dedim. Vermeyelim, Galatasaray'a da. Bir defa rakibine veriyorsun. Uğurcan konusunda şampiyonluklarımıza ciddi katkı sağlamış, transfer olurken de hizmet etmiş. Galatasaray'a gitmesine üzüldük, keşke Avrupa olsaydı. Böyle bir değer.

#4
Foto - Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

-Oulai çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim. -Christ Inao Oulai (40 Milyon € talebi) için başkanın tavrını destekliyorum. Çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim.

#5
Foto - Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

-Fatih Tekke'nin gelişinde ısrarcı oldum. Tabi onlar teknik değerlendirme yaparak karar verdiler.

#6
Foto - Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı

'Daha erken değil,' dediler. Adam 48 yaşında, daha ne zaman olacak? Kulübe gitmiştik, Fatih hocanın masasına baktım, tam bir kaos. Evrak, görseller, kalemler... Bu nedir, benim masamdan daha kalabalık, dedim. Bana bir dosya verdi. Dosyada fotoğraflar var, özetle: Eyüpspor hücumdayken takımın duruş şekli, top onlardayken duruş şekli, biz hücumdayken durum şekli. Kafasını bu işe yoruyor. Çok şey bekliyorum Fatih hocadan.

