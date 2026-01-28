Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Christ Inao Oulai'nin Galatasaray'a verilmesine sıcak bakmadığını söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 61saat TV'de Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Genç, Oulai ve Galatasaray iddialarına değinirken, Uğurcan Çakır'ın transferine dair de düşüncelerini aktardı.
Başkan Ahmet Genç'in açıklamaları şöyle:
-Uğurcan Fenerbahçe'ye giderse basın toplantısı yaparım meydanda,' dedim. Vermeyelim, Galatasaray'a da. Bir defa rakibine veriyorsun. Uğurcan konusunda şampiyonluklarımıza ciddi katkı sağlamış, transfer olurken de hizmet etmiş. Galatasaray'a gitmesine üzüldük, keşke Avrupa olsaydı. Böyle bir değer.
-Oulai çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim. -Christ Inao Oulai (40 Milyon € talebi) için başkanın tavrını destekliyorum. Çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim.
-Fatih Tekke'nin gelişinde ısrarcı oldum. Tabi onlar teknik değerlendirme yaparak karar verdiler.
'Daha erken değil,' dediler. Adam 48 yaşında, daha ne zaman olacak? Kulübe gitmiştik, Fatih hocanın masasına baktım, tam bir kaos. Evrak, görseller, kalemler... Bu nedir, benim masamdan daha kalabalık, dedim. Bana bir dosya verdi. Dosyada fotoğraflar var, özetle: Eyüpspor hücumdayken takımın duruş şekli, top onlardayken duruş şekli, biz hücumdayken durum şekli. Kafasını bu işe yoruyor. Çok şey bekliyorum Fatih hocadan.
