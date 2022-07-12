Müslüman için namazın önemi! 'Namazı hayatının ilk sırasına koyarsan...'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak namaz kılmanın Müslümanlar için önemine ilişkin değerlendirmesinde, namazı hayatın ilk sırasına koymanın önemine vurgu yaptı.
Yeniakit.com.tr
Müslümanlar için namaz kılmanın önemine vurgu yapan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Namazı farz olduğundan dolayı değil, Allah Azze ve Celle’ye yakınlaşma vesilesi ve ruhunun ilacı olduğundan kıl." dedi.
Dr. Şenocak, namazı hayatın ilk sırasına koymak gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
Namazı her vakitteki işlerinin birinci sırasına koyarsan, bütün işlerin yerli yerinde olur. O zaman namaz kılarken sıkılmaz, sıkıldığında namaz kılar, rahatlarsın!