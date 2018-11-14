Müslüman futbolcu N'Golo Kante'den örnek davranış
İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili Football Leaks belgelerinde dikkat çeken bir iddia yer aldı. 27 yaşındaki Müslüman futbolcu, kulübünün büyük ısrarına rağmen maaşının offshore hesabına yatırılması teklifini reddetti.14 Kasım 2018 Çarşamba 20:14
Dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Football Leaks belgeleri, her geçen gün akıl almaz iddiaları gündeme getiriyor.
Belgeleri analiz eden Mediapart adlı internet sitesi, bugün de Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber yayımladı.
Tüm ısrarlarına rağmen kabul etmedi
Fanatik'in haberine göre; Chelsea'nin 2016 yazında Leicester City'den transfer ettiği futbolcusunun maaşını o dönemde Jersey'deki kendisine ait bir offshore hesabına yatırmayı teklif ettiği ancak Kante'nin kulübün tüm ısrarlarına rağmen bu öneriyi geri çevirdiği ifade edildi.
YORUM YAZ