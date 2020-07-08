Müslüman futbolcu Demba Ba'dan olay paylaşım
Süper Lig'de son haftayı lider kapatan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Demba Ba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir'de forma giyen Müslüman futbolcu Demba Ba'nın Twitter paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
"Allah var, gam yok"
Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Başakşehir'in yıldız futbolcusu, yaptığı paylaşımda ligin bitimine son 3 hafta kaldığını belirterek, "Son 3. İnshallah. Allah var, gam yok" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışında son durum
Başakşehir, Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası 66 puanla son haftayı lider kapatırken, en yakın takipçisi Trabzonspor ise 61 puana sahip. Son maçında Galatasaray'a karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyetle Ankaragücü beraberliğini atlatarak moral bulan Trabzonspor, bugün saat 18.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.