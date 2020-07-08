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Spor

Müslüman futbolcu Demba Ba'dan olay paylaşım

Süper Lig'de son haftayı lider kapatan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Demba Ba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:06:00 -
Müslüman futbolcu Demba Ba'dan olay paylaşım

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir'de forma giyen Müslüman futbolcu Demba Ba'nın Twitter paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

"Allah var, gam yok"

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Başakşehir'in yıldız futbolcusu, yaptığı paylaşımda ligin bitimine son 3 hafta kaldığını belirterek, "Son 3. İnshallah. Allah var, gam yok" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında son durum

Başakşehir, Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası 66 puanla son haftayı lider kapatırken, en yakın takipçisi Trabzonspor ise 61 puana sahip. Son maçında Galatasaray'a karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyetle Ankaragücü beraberliğini atlatarak moral bulan Trabzonspor, bugün saat 18.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Yorumlar

7654

helal olsun sana karddeşim ama nedeyimki örnek emevi devletini araplar hak inkarcıları olan ispanyaya kursaydız nijeryaya emevi devletini kursaydılar keşke çünkü batı kendilerine gelen allahın elçilerini öldürmüştür inkar etmiştir allahı ama bu biline biline yineden emevi devleti ispanya batı işgalcileerine kuruldu keşke emevi etiyopyaya kurulsaydı bin kat daha iyiydi ispanyadan portekizden
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vejo

basaksehir hertürlü şampiyonluğu hakediyor son üç yıldır çeşitli ayak oyunları ile şampiyonluğu engelleniyor önceki sene futbolcuları gazeteciler tahrik ediyor en iyi futbolcuları ceza alıyor geçen sene galatasaray in nasıl şampiyon olduğunu gördük umarım bu sene oyun olmaz basaksehir şampiyon olur
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