Müslüman düşmanlığından ne yapacaklarını şaşırdılar! Siyonist vekil mezarlıktan bakın ne çaldı

Yeni Akit/Ankara

Knesset üyesi 'Semhan Ruteman bu sabah Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Babu'r Rahme mezarlığında şofar çalarak Müslümanların kutsallarına saygısızlık yaptı.

Genellikle keçi veya koç boynuzundan yapılan ve Yahudiler tarafından kullanılan geleneksel enstürman olan şofar, “Tokea” ismi verilen ve bu iş için özel eğitim almış kişiler tarafından Roşaşana ve Yom Kipur bayramlarında çalınıyor. Provokatör Knesset Üyesi Ruteman, işte bu enstürman ile Müslümanların aziz hatıralarına hakaret etti.