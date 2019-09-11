Müslüman bir toplumu çökertmek isteyenler ne yaparlar? Doç. Dr. Latif Tarbak tek tek açıkladı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



'Müslüman Bir Toplumu Çökertmek İsteyenler' başlığı üzerine çalışan Doç. Dr. Latif Tarbak, bu gayede olanların izleyeceği yol haritasını yazarak önemli uyarılarda bulundu. İlk hedefte annelerin olduğunu vurgulayan Tarbak, Müslümanları hedef alanların toplum üzerindeki sinsi çalışmalarını şöyle anlattı:

'Anneleri hedef alırlar'

1. Önce ev hanımlığını ve anneliği değersizleştirirler ki evde ana kalmasın. Evde ana kalmayınca nesiller televizyonun ve internetin emzirip büyüttüğü ruhsuz, kimliksiz ve merhametsiz nesiller olarak yetişir."

'Babaları borca sokarlar'

2. Bir toplumu yıkmak isteyenler, o toplumun babalarını borca, kredi kartı batağına, geçim derdine, işsizliğe ve açlığa mahkûm eder ki ne eşlerine, ne evlatlarına, ne de ailelerine ayıracak vakitleri kalmasın. Taksit ödemekten, kirayı denkleştirme derdinden, çocuklarının okul masraflarını düşünmekten başka bir şey düşünmeye mecalleri olmasın.

'Evliliği zorlaştırırlar'

3. Bir toplumu çürütmek isteyenler evliliği pahalılaştırıp, nikâhsız birlikteliği ucuzlatır ki genç nesiller haram yollara tevessül etsin. Zinayı kolaylaştırıp evliliği zorlaştırırlar ki nesiller; flörtün, ahlaksızlığın pençesinde eriyip gitsin. Aile politikalarıyla, nafaka kanunlarıyla, pozitif ayrımcılıkla aileye darbe üstüne darbe indirirler ki toplumun çekirdeği çürüyüp gitsin.

'Helal kazancı zorlaştırırlar'

4. Bir toplumu ifsad etmek isteyenler helal lokmayı ve helal kazancı zorlaştırır ki midelere giren haram lokmalarla o toplumun kimliğini, özünü, ruh kökünü ve karakterini değiştirebilsinler. Faizli esnaf kredileriyle, evlilik ve düğün kredileriyle, BESLER’le, piyangoyla, promosyonlarla bir şekilde herkesi faize ve harama bulaştırırlar ve o toplum Allah’ın yardımını ve muhafazasını kaybeder. Midelere giren haram lokmalar, duaların ve ibadetlerin kabul olunmasına engel olur.

'Alimleri itibarsızlaştırırlar'

5. Bir toplumu bitirmek isteyenler o toplumun âlimlerini, hocalarını, imamlarını itibarsızlaştırırlar ki toplumu derleyip toparlayacak, onlara rehberlik edecek, istikamet belirleyecek olan âlimlere güven kalmasın. Onları kendi aralarında birbirine düşürür, halkın önünde tartıştırır, her birine farklı bir şey söyletirler ki halkın nazarında itibarları zedelensin. İmamları ve hocaları komedi filmlerinin ve fıkraların başkarakteri haline getirip gözden düşürürler ki kriz anlarında rehberlik yapıp safları tahkim edecek kimse kalmasın. Cemaatleri, dernekleri, tarikatları asli vazifelerinden uzaklaştırıp ihale kovalama ve kadro yerleştirme derdine düşürerek, onlarla ilgili kafalarda soru işaretleri ve korkular üretirler ki toplumu irşad edecek kimse kalmasın.

'Öğretmenleri küçültürler'

6. Bir toplumu mahfetmek isteyenler öğretmenleri itibarsızlaştırırlar ki öğrencileri bile onları ciddiye almasın ve onların üzerinde hiçbir yaptırımları kalmasın. Velilerin fırçaladığı, talebesinin hakaret ettiği, yöneticisinin kıymet vermediği sıradan memurlara dönüşsünler. Sonunda ne bir nesil yetiştirebilecek heyecanları, ne toplumu ıslah edebilecek aşkları, ne de zorluklarla başa çıkabilecek azimleri kalır.

'Toplumu televizyona bağlarlar'

7.Bir toplumu perişan etmek isteyenler o toplumu dizilerden, yarışma programlarından, yemek, evlilik ve magazin programlarından başlarını kaldıramayacak hale getirirler ki gerçek hayatla bağları kopsun. Diziler vesilesiyle ahlaksızlığı, yasak aşkı, zinayı seviyeli birliktelik ve aldatmayı sıradan bir iş olarak gösterirler ki toplumun temelleri sarsılsın.

'Müslüman siyasetçilere güveni sarsarlar'

8. Bir toplumu yok etmek isteyenler Müslüman siyasetçilere güveni sarsarlar ki Müslümanlar ve İslami siyaset, toplumun nazarında bir umut ve bir alternatif olmaktan çıksın. Siyasi söylemi her daim İslami söylemin üstünde tutarlar ki hedefler, idealler ve yola niçin çıkıldığı zamanla unutulsun. Siyasi farklılıkları İslami birlikteliklerin önüne geçirirler ki gerektiğinde toplumu tek saf haline getirecek hiçbir şey kalmasın.

'Peygamberi dini alanın dışına iterler'

9. Bir toplumu çözmek isteyenler Peygamberi dini alanın dışına iterler ki halkın İslami yaşamında yegâne örnek ortadan kalksın. Sürekli bize Kur’an yeter derler ki Peygamberin sözünün yerine kendi akıllarını koyup toplumu istedikleri gibi yönlendirebilsinler ve Kitap’ı kafalarına göre yorumlayabilsinler. Geleneği, geçmiş birikimi itibarsızlaştırırlar ki o toplumun geleceğini de yok edebilsinler. Hurafeleri yaygınlaştırırlar ki hakikati perdeleyebilsinler.

'Müslüman kimliğe güveni sarsarlar'

10. Bir toplumun kökünü kurutmak isteyenler özellikle sakallıların, başörtülülerin, namazlıların yalan söylemesini, iftira atmasını, haksızlık yapmasını, kul hakkına girmesini, sözünde durmamasını, borcunu ödememesini, harama bulaşmasını, kirlenmesini, örselenmesini ve yıpranmasını sağlarlar ki toplumun Müslüman kimliğe zerrece güveni kalmasın. Müslümanlara olan güveni de bitirebilirlerse artık oturup rahatlıkla kahvelerini yudumlarlar. Çünkü hedeflerine ulaşmışlar demektir.