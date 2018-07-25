0553 313 94 23

Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi?

Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle evlenemeyeceği Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde vurgulanmıştır: “... İman etmedikleri sürece, Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:57
Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi?

Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/221).

Müslüman kadınların Ehl-i kitap erkeklerle evlenmesi konusunda ise; İslam âlimleri, Mekke’den Medine’ye hicret edip gelen kadınlar hakkında nazil olan Mümtehine suresinin 10. ayetinden hareketle, Müslüman bir kadının, gayrimüslim erkekle evlenemeyeceğini ifade etmişlerdir (Bkz. Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, V, 328-331; Kurtubî, el-Câmi’, XX, 419).

Günümüze kadar İslam bilginleri arasında Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenemeyecekleri konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamış, aksine bu konuda icma oluşmuştur.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:57
  1. kadın
  2. kadın aile
  3. müslüman aile
  4. gayrimüslim
  5. yaşam
  6. evlilik
  7. dini bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı üstüne uyarı
    1. Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı..
    2. "Rüya demiryolu güzergahı"..
    3. Cumhur ittifakı dağılıyorr mu? AK..
    4. AK Parti Genel Merkezinde resmen..
    5. Dünyanın en uzun köprüsü inşaa ediliyor!
    6. İran'dan Amerika'ya soğuk duş! Sürpriz..
    7. FETÖ'cü hakim adaylarına hapis cezası
    8. Kırıkkale'de arazi kavgası kanlı..
    9. Cezaevlerinde Adnan Oktar tedbiri!
    10. Adil Öksüz'ün gizli toplantıdaki..
    11. FLAŞ! Menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
    12. AB onayladı! 400 milyon Euro geliyor
    13. ByLock kullanan FETÖ sanığına hapis..
    14. Savcılıkta öyle mahkemede böyle! Tabii..
    15. Müslüman bir kadın gayrimüslim bir..
    16. Adana'da FETÖ'nün 'bahçıvanı'na 22,5..
    17. Esed rejiminden Türkmendağı'na saldırı..
    18. İspanya'da yolcu gemisi alev alev..
    19. Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle!..
    20. İçişleri Bakanlığı valilik kaymakamlık..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!