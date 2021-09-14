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Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Afganistan açıklaması: Taliban hükümeti ve başbakanını tebrik ederiz!
Dünya

Müslüman Alimler Birliği’nden Afganistan açıklaması: Taliban hükümeti ve başbakanını tebrik ederiz!

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği yayınladığı mesajla Taliban hükümetini ve başbakanını tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 22:03:00 -
Müslüman Alimler Birliği’nden Afganistan açıklaması: Taliban hükümeti ve başbakanını tebrik ederiz!

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (Dünya Alimler Birliği), Afganistan'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hassan Ahund'a ve Afganistan'ın yeni kabinesine bir tebrik mesajı gönderdi.

Katar'ın başkenti Doha merkezli birlik, "Müslüman Alimler Birliği tüm üyeleriyle Başbakan Molla Ahund'u ve tüm kabinesine en içten tebriklerini iletiyor. Taliban hükümetinin güvenlik, istikrar, birlik ve refah özlemi içindeki Afgan halkına liderlik etmede başarılı olacağına dair umutluyuz. Molla Ahund'un liderliğe ehil ve liyakat sahibi olduğunun bilincindeyiz. İnşallah Afganistan halkı toplu bir iş birliği ve istişareyle Afganistan'ı yeniden ayağa kaldıracak." dedi.

Tebrik bildirisinin sonunda Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin her alanda Taliban ile iş birliğine hazır olduğu belirtildi.

2004'te Katar merkezli olarak kurulan bu birliğe uzun yıllar Mısırlı Yusuf el-Karadavi liderlik etti. Karadavi'nin yaşlanması ve sağlık sorunları nedeniyle daha sonra lideri Faslı Ahmed er-Reysuni oldu. Birliğin genel sekreterliğinde ise Kuzey Iraklı Kürt Ali el-Karadaği bulunmaktadır.

Kaynak: Mepa News

 

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