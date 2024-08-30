Musluklar şarkıcılara açıldı... Yandaşları semirtmeye tam gaz devam

Sebahattin Ayan İstanbul

Seçim öncesi açlık edebiyatı yapan ve hükümete “israf” iftirası atan CHP’li başkanlar, yönettikleri belediyelerin bütçesini konsere akıtmaya devam ediyor. ‘Kaşe ücreti’ adı altında içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu parasıyla yandaş sanatçıları semirtmeyi sürdüren CHP’li belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bahane ederek belediyenin musluklarını yine yandaş sanatçılara açtı. Tasarruf tedbirleri kapsamında devletin organları kemer sıkarken aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu çok sayıda CHP’li belediye bütçesiyle konser verdirmek için birbiriyle yarıştı.

Ekrem ilk sırada

Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB Kültür A.Ş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 28-30 Ağustos tarihleri arasında çeşitli mekanlarda etkinlikler düzenleyerek kutluyor. Artİstanbul Feshane, Baruthane, Çubuklu Silolar ve Müze Gazhane gibi tarihi yerlerde atölyeler ve konserler düzenleyen CHP’li İBB, bugün Eminönü meydanında Cem Adrian’a konser verdirecek.

Şeffaflık sözde kaldı

Hizmet belediyeciliği yerine algı belediyeciliği yürüten CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor. Yavaş, belediye kasasından 2 gün sürecek kutlamalara imza atarken Atatürk Orman Çiftliği ve Kahramankazan Millet Bahçesi’nde konserler gerçekleştirecek. Yağış nedeniyle konserleri ertelenen Tan Taşçı’ya iki kez ödeme yaparak 10 milyon gibi devasa bir ücret veren Yavaş, 30 Ağustos’ta Tan Taşçı’ya da konser verdirecek.

Ne sel, ne ekonomik kriz, ne de Gazze umurlarında

CHP’li belediye başkanların belediye kasasından 30 Ağustos’a özel düzenledikleri konserlerden bazıları şöyle: Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Manisa’nın Kurtuluş Haftası bahanesiyle Teoman, Sertap Erener, Ceylan Ertem, Manuş Baba, Leman Sam ve Funda Arar gibi sanatçılara konserler verdirecek. CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Nilüfer’e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise 30 Ağustos’ta şarkıcı Çelik’e sahne aldıracak. CHP’li Sancaktepe ise 29 Ağustos-1 Eylül arasında Güler Duman, Volkan Konak, Yeni Türkü, İlyas Yalçıntaş, Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Rewşan, Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’e konserler düzenletecek. Bolu’da Bengü, Beşiktaş’ta Mabel Matiz, Silivri’de Berkay, Şile’de Rapçi Fuat, Bayrampaşa’da Ece Seçkin, Çatalca’da Emir Can İğrek, Beyoğlu’nda Oğuzhan Koç, Beylikdüzü’nde Zeynep Bastık, Şişli’de Fatma Turgut, Etimesgut’ta Haluk Levent, Tuzla’da Volkan Konak, Avcılar’da Sefo, Beykoz’da Manuş Baba, Üsküdar’da Sertab Erener ve Evdeki Saat konser verecek.