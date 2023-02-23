Muslera'nın halefi belli oldu! Bunu ilk kez yaptı.. Flaş gelişme...

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı dev maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu belli olurken sarı-kırmızılı kulüp transferde yıldız kalecinin halefini belirledi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Fernando Muslera şoku yaşanmıştı. Muslera'nın sahalara geri dönüşü belli olurken sarı-kırmızılı kulüp yıldız kalecinin halefini belirledi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 82'nci dakikasında bordo-mavililerin kullandığı serbest vuruşta Fernando Muslera sert gelen topu çıkarmıştı. Marc Bartra topu tamamlamak istedi ancak rakibiyle çarpıştı. Fernando Muslera bu kurtarış sonrası sakatlık geçirmişti. Uruguaylı eldiven daha sonra sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da maça devam edemeyen Fernando Muslera'nın stadyum koridorlarındaki görüntüsü dikkat çekmişti. Uruguaylı eldivenin koltuk değnekleriyle stattan ayrıldığı ve Galatasaray'dan sağlık heyetinin Fernando Muslera'ya eşlik ettiği görülmüştü.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveninin kendisine verilen tedavi ve programa uyduğu belirtildi. Yeşil sahalardan 6 ila 8 hafta arasında uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın Antalya'da yapılacak kampa götürüldü.

Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera’nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK’ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak. Sporx'e göre; Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart’taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

YENİ MUSLERA: MONTIPO

Fernando Muslera'nın yaşından dolayı kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.

Serie A'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan İtalyan kalecinin birçok talibi olduğu belirtildi. Bunlardan birinin de Premier Lig ekibi Bournemouth olduğu yazıldı.

Sarı kırmızılı takımın yaz transfer dönemi için düşündüğü 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. 1.91 boyundaki İtalyan kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giydi.