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Spor Muslera'dan kötü haber geldi! Bu hiç iyi olmadı işte... Böyle duyurdu...
Spor

Muslera'dan kötü haber geldi! Bu hiç iyi olmadı işte... Böyle duyurdu...

Galatasaray'da teknik heyet, Fernando Muslera'yı yüzde 100 hazır olmadan oynatmama kararı aldı. Tarak kemiğine yük binmeden çalışan Muslera, Kasımpaşa maçında oynatılmayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:38:00 -
Muslera'dan kötü haber geldi! Bu hiç iyi olmadı işte... Böyle duyurdu...

Galatasaray'da teknik heyet, Fernando Muslera'yı yüzde 100 hazır olmadan oynatmama kararı aldı. Tarak kemiğine yük binmeden çalışan Muslera, Kasımpaşa maçında oynatılmayacak.

Galatasaray'da 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. 20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera'nın tedavisi sona erdi.

Teknik heyet, Uruguaylı 1 numarayı yüzde yüz hazır olmadan oynatmama kararı aldı. Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Sabah'a göre;

Tarak kemiğine yük binmeden çalışmalarına devam eden Muslera, en fazla 2 maç kaçıracak. Deneyimli kaleci, mart ayı sonundaki milli aranın ardından eldivenlerini geri alacak ve ligdeki Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçlarına çıkacak.

12 SEZONDA 58 MAÇ KAÇIRDI!

2011-2012 sezonunda Galatasaray forması giymeye başlayan Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların 58 maçını kaçırdı. Toplamda 443 mücadelede görev alan Uruguaylı file bekçisi 476 gol yerken 154 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
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