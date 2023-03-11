  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muslera sakatlıktan güçlenerek çıktı
Spor

Muslera sakatlıktan güçlenerek çıktı

Trabzonspor maçında sakatlanan ve özverili çalışmasıyla sahalara hızlı dönen Muslera, Kasımpaşa maçında kırdıkları galibiyet serisi rekoru hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 22:21:00 -
Muslera sakatlıktan güçlenerek çıktı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Muslera hızlı döndü

Trabzonspor maçında sakatlanan kaptan Muslera, sahalara hızlı döndü. Kasımpaşa maçında formasına kavuşan Uruguaylı eldiven, formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

"Önde olmamız gerekiyor"

Kaptan Muslera, Galatasaray'ın kırdığı rekor ve kendi performansıyla ilgili, "11 yıldır buradayım ve çok mutlu anlar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. 14'te 14 yapmak güzel ama zaten Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Sakatlığım şanssızlıktı. Ara olması ve ekibimizin büyük çabasıyla bugün oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. Odak noktamız hep bu" açıklamasını yaptı.

Muslera sahadan sedye ile ayrıldı
Muslera sahadan sedye ile ayrıldı

Spor

Muslera sahadan sedye ile ayrıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okan Kocuk: "Bu galibiyeti Muslera’ya armağan ediyorum"
Okan Kocuk: “Bu galibiyeti Muslera’ya armağan ediyorum”

Spor

Okan Kocuk: “Bu galibiyeti Muslera’ya armağan ediyorum”

Galatasaray’a Muslera şoku! Geri dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray’a Muslera şoku! Geri dönüş tarihi belli oldu

Spor

Galatasaray’a Muslera şoku! Geri dönüş tarihi belli oldu

Muslera'nın halefi belli oldu! Bunu ilk kez yaptı.. Flaş gelişme...
Muslera'nın halefi belli oldu! Bunu ilk kez yaptı.. Flaş gelişme...

Spor

Muslera'nın halefi belli oldu! Bunu ilk kez yaptı.. Flaş gelişme...

Muslera'dan Galatasaray'a iyi haber
Muslera'dan Galatasaray'a iyi haber

Spor

Muslera'dan Galatasaray'a iyi haber

Muslera'dan kötü haber geldi! Bu hiç iyi olmadı işte... Böyle duyurdu...
Muslera'dan kötü haber geldi! Bu hiç iyi olmadı işte... Böyle duyurdu...

Spor

Muslera'dan kötü haber geldi! Bu hiç iyi olmadı işte... Böyle duyurdu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23