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Musk'tan dev yatırım!

Sahibi olduğu tünel kazma şirketi The Boring Company'ye 100 milyon dolardan fazla para yatıran Musk, Hyperloop gibi taşıma sistemleri için tünel ağları oluşturuyor

17 Nisan 2018 Salı 12:02
Musk'tan dev yatırım!

Elon Musk'ın sahibi olduğu tünel kazma şirketi The Boring Company hakkında dün ortaya mali raporlar, şirketin mali kaynaklarının 112,5 milyon dolar olduğunu ortaya çıkardı. Musk'ın şirket fonunun %90'ını karşıladığı belirtilen raporlara göre, dahi milyarder The Boring Company'ye 100 milyon doların üzerinde para yatırmış durumda.

Hiçbir dış yatırımcının fonlama turuna katılmadığı The Boring Company'nin, maddi kaynaklarının %90'ı Musk tarafından karşılanırken, kalan %10'un da şirketin kuruluş dönemindeki bazı çalışanlardan geldiği belirtildi.

Musk'ın 2016 yılında kurduğu şirket, Hyperloop gibi yeni ve yüksek hızlı taşıma sistemleri için yeraltında tünel ağları oluşturuyor. Birkaç hafta önce şirket, New York ile Washington arasını 29 dakikaya indirecek olan Hyperloop tünelleri için ABD hükümetinden onay almıştı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 12:02
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