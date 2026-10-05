Musk’ın çip projesinde TSMC ihtimali: Intel’in rolü yeniden şekillenebilir

Tesla, SpaceX ve xAI’ın özel çip ihtiyacını yüksek hacimli üretimle karşılaması hedeflenen Terafab projesinde, TSMC’nin nasıl bir görev üstlenebileceği gündeme geldi. Şirketin üretim teknolojisini sağlaması, tesisi işletmesi veya gelişmiş paketleme aşamasında yer alması olası seçenekler arasında bulunuyor.

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada TSMC ile temasları doğrularken sürecin görüşme aşamasında olduğunu belirtti. TSMC’den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TESİSİN SAHİPLİĞİ VE İŞLETMESİ GÜNDEMDE

Gündeme gelen senaryolardan biri, yeni tesisin TSMC’ye ait olması ve şirket tarafından işletilmesi. Bu modelde SpaceX veya Terafab’ın yatırım yapması, belirli miktarda çip satın alma taahhüdü vermesi ya da iki yöntemi birlikte kullanması söz konusu olabilir.

Diğer seçenek ise SpaceX’in Terafab’da çoğunluk hissesini koruması. TSMC’nin daha düşük payla katılacağı böyle bir yapıda üretim operasyonlarını, süreç teknolojilerini ve teknik uzmanlığı sağlaması öngörülüyor. Ancak tarafların yatırım payları ve tesisin mülkiyet yapısı henüz netleşmiş değil.

TSMC’nin tesisi işletmesine dayanan model, şirketin Japonya’daki JASM ve Almanya’daki ESMC ortak girişimlerine benzerlik taşıyor. Bu yapılarda ortaklar sermaye ve çip talebi sağlarken TSMC üretim teknolojisini getiriyor ve işletmeyi üstleniyor. SpaceX’in çoğunluk hissedarı olacağı seçenek ise TSMC açısından alışılmış ortaklık modellerinden farklı bir yapı oluşturabilir.

INTEL’İN 14A PLANI İÇİN BELİRSİZLİK

Terafab’ın mevcut planında Intel’in 1,4 nanometre sınıfındaki 14A üretim teknolojisinin kullanılması öngörülüyor. TSMC’nin kendi üretim süreciyle projeye katılması halinde bu planın yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

Böyle bir tercih, Intel’in görevini daraltabilir veya üretim teknolojisi sağlayıcısı olarak projeden çıkmasına yol açabilir. Bununla birlikte görüşmelerin henüz anlaşmaya dönüşmemesi nedeniyle Intel’in rolünde kesinleşmiş bir değişiklik bulunmuyor.

TSMC PAKETLEME AŞAMASINDA DA YER ALABİLİR

TSMC’nin olası katkısı, çiplerin üretileceği teknolojiyi sağlamakla sınırlı kalmayabilir. Şirketin gelişmiş paketleme alanındaki uzmanlığı, Intel’in 14A sürecinin korunduğu bir modelde de iş birliğine imkân verebilir.

Bu senaryoda Texas’ta Intel teknolojisiyle üretilen çiplerin aynı eyalette paketlenmesi hedeflenebilir ve TSMC bu aşamada görev üstlenebilir. Şirketin Texas’ta bir üretim tesisi kompleksi kurma planlarının Terafab’a destek olasılığıyla bağlantılı olabileceği de belirtiliyor. Ancak bu bağlantı ve TSMC’nin projedeki nihai görevi henüz açıklığa kavuşmuş değil.