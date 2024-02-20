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Aktüel Musk'ın beyin çipi birçok kuruluşa rakip çıktı! Yeni gelişme: Düşünerek fareyi kontrol ediyor! Yatırımcıların gözdesi
Aktüel

Musk'ın beyin çipi birçok kuruluşa rakip çıktı! Yeni gelişme: Düşünerek fareyi kontrol ediyor! Yatırımcıların gözdesi

Yeniakit Publisher
2024-02-20 18:06:00 - 2024-02-20 18:28:44
Musk'ın beyin çipi birçok kuruluşa rakip çıktı! Yeni gelişme: Düşünerek fareyi kontrol ediyor! Yatırımcıların gözdesi

Neuralink'in kurucusu Elon Musk, beynine çip konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor! Yeni gelen açıklamaya göre: nakledilen bir hastanın düşünerek bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini söyledi.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"DÜŞÜNEREK FAREYİ EKRANDA HAREKET ETTİRİYOR"

Musk, "Hasta, bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor" diye konuştu.

Elon Musk, 30 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etmişti.Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı.

GEÇEN YIL İNSANLI DENEY İÇİN ONAY ALMIŞTI

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.
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Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

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