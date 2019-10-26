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Muska kullanmak caiz midir?

Birçok kişi nazardan, hastalıklardan, doğal afetlerden korunmak için muska kullanmayı tercih eder. Peki, ama muska kullanmak caiz midir?

2019-10-26 20:49:00 -
Muska kullanmak caiz midir?

Birçok kişi nazardan, hastalıklardan, doğal afetlerden korunmak için muska kullanmayı tercih eder. Peki, ama muska kullanmak caiz midir?

Muska nedir?

Nazardan, hastalıklardan, doğal afetlerden vb. durumlardan korunmak için ayet, hadis ve duaların yazılı olduğu metindir. Bu kağıtlar çoğu zaman bez gibi bir malzemeyle sarılıp, kullanılır.

Muska kullanmak caiz midir?

Geldik merak ettiğiniz “Muska kullanmak caiz midir?” sorusunun cevabına.

Konuyla ilgili diyanetin açıklaması şu şekilde:

Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36). Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir (Ebû Dâvûd, Tıb, 19).

Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur’an-ı Kerim’den âyetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 435). Bununla birlikte, muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da uyanık olunmalıdır.

 

 

 

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Yorumlar

mustafa

İSLAM DİNİNDE MUSKA DİYE BİRŞEY YOKTUR. MUSKA NIN KÖKENİ YAHUDİLERDEN GELİR. YAHUDİLER KAPILARININ GİRİŞİNE YADA BOYUNLARINA TEVRAT'TAN YAZDIKLARI KISA METİNLERİ KUTU İÇİNE KOYUP ASARLARMIŞ. BU MİSTİK ÖĞRETİ DAHA SONRA HRİSTİYANLARA ORDANDA MÜSLÜMANLARIN ARASINA MUSKA VE CEVŞEN HOKKABAZLIĞIYLA SIZDIRILMIŞTIR. KISACA MUSKA BİR YAHUDİ ÖĞRETİSİDİR. MÜSLÜMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEN İNSANLAR BÖYLE ŞEYLERE İTİBAR ETMEMELİDİR. ALLAH(CC) YÜCE KİTABI KURAN-I KERİM'İ BOYNA ASMAK YADA DUVARA ASMAK İÇİN İNDİRMEDİ KURAN BÜYÜ YADA EFSUN KİTABI DEĞİLDİR. KURAN OKUYUP ALLAHIN EMİR VE YASAKLARINI ANLAMAK İÇİN TATBİK EDİLECEK BİR KİTAPTIR. 
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