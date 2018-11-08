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Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığını bıraktı! Yerine gelen isim belli oldu

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Musk'ın yerine Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Robyn Denholm'u getirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:57
Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığını bıraktı! Yerine gelen isim belli oldu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Musk'ın yerine Tesla Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Robyn Denholm'u getirdi.

2014 yılından bu yana Tesla yönetim kurulunda olan Robyn Denholm, aynı zamanda Avusralyalı telekom şirketi Telstra'nın da 2017 yılından bu yana CFO (finans direktörü) görevini yürütüyor.
Ataması hemen yürülüğe giren Robyn Denholm, görevinin yanı sıra Tesla Denetleme Komitesi'nde sürdürdüğü görevini de bırakacak.

Musk, kendisi ve şirketi adına toplam 40 milyon dolar ceza ödeyecek.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:57
  1. Elon Musk
  2. Robyn Denholm
  3. Tesla

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