Musk sonunda bu çılgınlığı da yaptı

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra, Twitter’ın doğrulama hizmeti baştan aşağı değişti. Buna göre, artık üç yeni doğrulama tipi bulunuyor. Mavi tik kişisel hesaplar için geçerliyken, sarı tik ise şirket hesaplarında kullanılıyor. Ayrıca gri tikli kullanıcılar ise devlet görevlileri oluyor.

Twitter için kimlikle hesap doğrulama da tüm kullanıcılara açılacak gibi görünüyor. ABD’deki Blue abonelerinde görülen yeni hizmet, hesap sahiplerinden selfie ve kimlik kartının önlü/arkalı fotoğraflarını istiyor. Bu özellik şimdilik Android cihazlarda test ediliyor.

Kimlikle hesap doğrulamanın nasıl kullanılacağı şimdilik belirsiz. Şu anda Blue aboneliğini satın alan her kullanıcıya mavi tik veren platform, bu sistemin güvenli olmadığını düşünmeye başlamış olabilir. Yani Blue abonesi olsanız bile, ek olarak kimliğinizi yüklemenizi isteyebilir.

Twitter Blue hizmeti nihayet Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu. Tarayıcı üzerinden yapacağınız abonelikte aylık 150 TL (ABD fiyatı aylık 8 dolar, güncel kur ile 151 TL) ücreti bulunuyor. Eğer yıllık üyelik yaparsanız bu meblağ 130,83 TL seviyesine kadar düşüyor.

Kimliğe dayalı doğrulama işlemi, küresel olarak erişime açılması durumunda güvenlik açısından dikkate değer bir değişiklik olacak gibi görünüyor.

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