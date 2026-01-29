Musk beyin işine daldı: Çip denemeleri hızlandı

Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından yapılan açıklamada, beyin implantlarının insan denemelerine 21 kişinin katılmayı kabul ettiğini duyurdu.

Neuralink'in kurucu ortağı Dongjin Seo, Haziran ayında yedi kişiye beyin çipi takıldığını ve Kaliforniya merkezli şirketin cihazı Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde test etmek için onay aldığını söylemişti.

Neuralink, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Şu anda dünya çapında yürütülen denemelere 21 katılımcımız kayıtlı" dedi.

Ocak 2024'te Musk, ilk insanın Neuralink implantı aldığını ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini duyurmuş, ilk verileri oldukça umut verici olarak nitelendirmişti.

Telepathy adı verilen cihaz, öncelikle uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybetmiş kişiler için tasarlanmış, kullanıcıların sadece düşüncelerini kullanarak akıllı telefonları veya bilgisayarları kontrol etmelerini sağlayacağı açıklanmıştı.