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Gündem Müsilaja milli robot Demre çözümü
Gündem

Müsilaja milli robot Demre çözümü

Marmara denizinin su yüzeyini ve derinlerini saran, Ege ve Karadeniz’i de etkisi altına almasından korkulan müsilaj sorununu çözmek için su altı robotu üreticileri harekete geçti. Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşiflerinde derinlerdeki gözü olarak görev yapan Kaşif denizaltı robotunun altyüklenicileri arasında yer alan Hoytek’in ürettiği Demre adlı denizaltı robotun, derinlerdeki müsilaja da çare olabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 11:07:00 -
Müsilaja milli robot Demre çözümü

 Resul Ekrem Şahan 

Savunma sanayinde olduğu gibi teknolojinin her alanında yerli çözümleri artıran Türkiye’de denizaltı üreticisi Hoytek’in Genel Müdürü Bertan Tezcan, “Deniz altı temizliği ve numune alımı şu anda yalnızca dalgıçlarla yapılıyor. Dalgıçlar da belirli bir derinliğe dalabiliyor. Bizim Demre adını verdiğimiz denizaltı robotumuz ise 200 metre inebiliyor. Bizim robotlarımız çok kısa sürede istenilen derinliğe inerek numune toplayabilir ve buna göre bir temizlik çalışması yapabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın seferberliği ile deniz yüzeyinde yapılan çalışmalar başarılı oldu. Bu sorundan tamamen kurtulmak için devletimizin teknolojimizden yararlanmasını istiyoruz” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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