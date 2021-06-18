Müsilaja milli robot Demre çözümü

Resul Ekrem Şahan

Savunma sanayinde olduğu gibi teknolojinin her alanında yerli çözümleri artıran Türkiye’de denizaltı üreticisi Hoytek’in Genel Müdürü Bertan Tezcan, “Deniz altı temizliği ve numune alımı şu anda yalnızca dalgıçlarla yapılıyor. Dalgıçlar da belirli bir derinliğe dalabiliyor. Bizim Demre adını verdiğimiz denizaltı robotumuz ise 200 metre inebiliyor. Bizim robotlarımız çok kısa sürede istenilen derinliğe inerek numune toplayabilir ve buna göre bir temizlik çalışması yapabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın seferberliği ile deniz yüzeyinde yapılan çalışmalar başarılı oldu. Bu sorundan tamamen kurtulmak için devletimizin teknolojimizden yararlanmasını istiyoruz” dedi.

