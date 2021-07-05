Müsilaj temizliğinde son durum

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Deniz Salyası tehlikesi ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temizliğin yirmi yedinci gününe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Marmara Denizi’ni etkisi altına alarak çevre kirliliğine ve canlı hayatına büyük oranda zarar veren deniz salyası ile mücadeleye ilişkin temizlik çalışmalarında 27’nci güne girilirken Çevre ve Şehircilik Bakanı çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Kurum yaptığı paylaşımda, “Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi yirmi yedinci gününde de sürdürdük. Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 m³ müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik” ifadelerini kullandı. 4 Temmuz itibarıyla bertaraf edilen müsilaj oranlarını da paylaşan Kurum İstanbul 6.066 m³, Kocaeli 476 m³, Bursa 166 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 811 m³, Çanakkale 918 m³, Yalova 2.073 m³ müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık” notunu düştü. Yapılan denetlemeler hakkında da bilgi veren Kurum, “Denetimlerimizin yirmi yedinci gününde toplam, 8 bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz” dedi.