Marmara Denizi son aylarda müsilaj sorunuyla boğuşuyor. Marmara’nın içinde bulunduğu durum acil bir seferberliğin başlatılmasını sağladı. 8 Haziran’da Marmada Denizi temizlenmeye başladı. Peki, deniz salyası sorunu bitti mi?

Müsilaj temizliği bitti mi? Marmara'da denize girmek tehlikeli mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran7da başlatılan müsilaj temizliğine ilişkin önemli açıklamalada bulundu. Kurum, Twitter hesabından "2 Temmuz itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 877 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 915 metreküp, Yalova 2 bin 35 metreküp müsilajı 582 bölgede temizledik. Karadan 402, denizden 180 bölgede temizleme çalışmalarımızı sürdürdük. Mevzuata uymayan işletmelerden 37'sini faaliyetten men ettik. 134'üne 17 milyon 99 bin lira idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmaramız mavisine kavuşuyor" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, müsilajın zehirli olmadığını ancak yapısı gereği bakteri içerdiğini belirtiyor. Pis kokulu ve yapışkan bir dokuya sahip müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesi gerektiği tavsiye ediliyor.