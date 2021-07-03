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Gündem

Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı

Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğinde yirmi beşinci gün geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bilgilendirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 13:12:00 -
Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı

 Yeni Akit/Ankara 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği hakkında bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi beşinci günü de geride bıraktık. 2 Temmuz günü topladığımız 475 m³ müsilajla birlikte toplam 10.434m³ müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik” dedi.

İllerdeki son durum

Kurum, “2 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5.877 m³, Kocaeli 476 m³, Bursa 166 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 811 m³, Çanakkale 915 m³, Yalova 2.035 m³ müsilajı, 582 bölgede temizledik. Karadan 402, denizden 180 bölgede temizleme çalışmalarımızı sürdürdük” şeklinde konuştu.

37 işletme faaliyetten men edildi

Kurum, “Denetimlerimizin yirmi beşinci gününde toplam; 8 bin 427 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan işletmelerden 37’sini faaliyetten men ettik, 134'üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız mavisine kavuşuyor” diye konuştu.

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